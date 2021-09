30 Previews en 30 jours : la vidéo 100% Houston Rockets ! Apéro TrashTalk

C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk ! Comme chaque année la série la plus folle du YouTube game débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une heure d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On enchaine avec la preview 100% Houston Rockets !

Une franchise en totale reconstruction, et amenée à se déconstruire encore plus au gré de l’avancée du dossier John Wall. Un duo tout frais aux manettes (Stephen Silas et Rafael Stone), un n°2 de la Draft au boulard qui semble aussi fou que son talent (Jalen Green), et partout autour des jeunes cracks qui ne demandent qu’à exploser (Jae’Sean Tate, Christian Wood, Usman Garuba, Josh Christopher, Alperen Sengun, etc). Clairement les Rockets ne squatteront pas les hauteurs de l’Ouest cette saison mais clairement les Rockets SERONT l’une des franchises à suivre dès l’entame le 19 octobre, tant on ne sait pas vraiment à quelle sauce on sera mangé cette année. De la jeunesse, un peu d’impertinence, beaucoup de questions, et autant d’inconnues qui créent déjà leur petit lot de hype. On en parle ? Allez, on en parle.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2021-22 des Rockets de Houston. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !