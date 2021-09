Les salaires des Houston Rockets pour la saison 2021-2022 : bienvenue dans la banque de John Wall, le plus grand braqueur de ce siècle

Les Rockets sortent d’une saison plus que compliquée avec le départ de James Harden et de multiples blessures qui ont touché la quasi-totalité de l’effectif. Néanmoins, bien qu’au niveau sportif l’équipe texane est fortement en galère, la villa de John Wall franchise de Rafael Stone se porte bien mieux au niveau comptable. Enfin bref, place aux chiffres.

Petit guide pratique sur le Salary Cap et les Exceptions

___

Situation financière par rapport au cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 136,606,000$ cette année.

Le Salary Cap de la NBA est fixé à 119,000,000$ cette année.

Avec 120,263,339$ engagés contractuellement sur cette saison 2021-22, les Rockets font parties des meilleures classes du collège NBA. Malheureusement, un cancre vient gâcher ce qui aurait pu être une petite masterpiece de prof Rafael Stone. Oui vous avez bien lu, et oui John Wall va bien gagner 44 patates cette année. Le meneur va donc toucher plus de millions qu’il n’a joué de matchs (40) depuis le 1er janvier 2019. Le dossier de Jean Mur est cependant à suivre de très près car le joueur et la franchise auraient déjà décidé de se séparer. La manière d’effectuer cette rupture (transfert, buy-out) reste encore inconnue mais pourrait bien déterminer l’état de la banque texane pour les prochaines saisons. Pour le reste du tableau par contre, tout est plutôt propre. Les deals de Chrstian Wood, Kevin Porter Jr. et Jae’Sean Tate sont de véritables steals pour Rafael Stone et viennent équilibrer la balance des escroqueries. Aucun contrat longue durée ne devrait venir flinguer l’avenir des Fusées qui pourrait bien s’annoncer brillant et pas cher au vu de toutes les team options à l’été 2023. Les vétérans Eric Gordon et Daniel Theis se détachent également avec la longévité de leurs contrats au milieu de jeunots dont beaucoup sont encore sous leur contrat rookie. Néanmoins, des vétérans comme eux sont nécessaires et rentabiliseront leurs presque 30 millions combinés avec leur présence dans le vestiaire. Une situation donc très propre et qui aurait pu être bien pire après le départ de James Harden. Bref, Rafael Stone a un axe de progression et s’y tient fermement, que ce soit au niveau du recrutement ou des contrats donnés. Reste plus qu’à donner un bon coup de balai au cul de John Wall et la banque sera toute propre et clinquante pour l’avenir.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison suivante : 8

Eric Gordon

Christian Wood

Jalen Green

Daniel Theis

Davis Nwaba

Alperen Sengun

Usman Garuba

Josh Christopher

Malgré son statut médical et son âge, Eric Gordon (et John Wall avant qu’il ne quitte la franchise) pourrait bien s’inscrire dans le projet Rockets en tant que mentor des rookies Jalen Green et Josh Christopher notamment. Daniel Theis s’inscrit lui aussi dans le moule vétéran formateur et pourrait bien aider H-Town – et tout particulièrement le rookie Alperen Sengun – à se créer une véritable identité durant les quatre prochaines années. Christian Wood a quant à lui confirmé être le crack qu’on espérait après ses jolies séquences aux Pistons en 2020 et est aujourd’hui un vrai steal pour les Rockets avec ses 14 millions par an. Attetion cependant à l’état physique de l’ailier fort qui a raté une trentaine de match la saison passée, notamment à cause de sa cheville. À ce beau monde, on peut déjà ajouter KPJ et Jae’Sean Tate pour qui les team options seront levées sans l’ombre d’un doute étant donné leurs rendements plus que rentables. En effet, à part avec un transfert, on voit mal les deux garçons ne pas être à Houston l’année prochaine.

Trois joueurs dans des situations intéressantes cette saison :