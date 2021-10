La NBA a annoncé 25 de ses « 75 Greatest » : Giannis, Harden, Durant, Nash et Nowitzki dans le lot, la suite demain soir !

Parmi les festivités attendues autour du 75ème anniversaire de la Grande Ligue, l’annonce des « 75 Greatest » est assurément le bail qui fait le plus causer. Qui en est ? Qui n’en est plus ? Qui n’y est pas mais l’aurait mérité ? Car on est d’accord, le reveal est dans un premier temps pour mettre à l’honneur toutes ces légendes mais il sera surtout l’occasion de se défoncer les uns les autres en défendant son poulain ou en dénigrant celui qui ne l’est pas. Bref, revenons-en à nos poulains, et la NBA a donc annoncé cette nuit le premier tiers de la liste, et nous on vous met tout ça juste en dessous.

Hal Greer, Dirk Nowitzki, Bob Pettit, Oscar Robertson, Bill Russell. Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Elvin Hayes, Jerry Lucas, Willis Reed. Nate Archibald, Dave Cowens, Bob Cousy, James Harden, Hakeem Olajuwon. Kevin McHale, Kareem Abdul-Jabbar, George Mikan, John Stockton, Steve Nash. Charles Barkley, Julius Erving, George Gervin, David Robinson, Moses Malone.

25 joueurs, 25 légendes, 5 petits nouveaux, et déjà l’envie d’être demain soir pour découvrir le deuxième tiers. Difficile de s’exprimer sans connaitre la totalité du plateau mais on sait donc déjà que cinq joueurs font leur entrée dans le gotha all-time de la Grande Ligue puisque Dirk Nowitzki, Giannis Antetokounmpo, Steve Nash, Kevin Durant et James Harden sont donc les heureux élus du jour, sans aucune forme de débat pour le moment. Pas de JaVale McGee ni de J.R. Smith, pas de Tacko Fall ni d’Alex Caruso, étrange, mais les 25 révélés cette nuit ne doivent évidemment rien à personne et nous lâcheraient sans doute tous ensemble un drôle de All-Star Game idéal.

Rendez-vous donc dès demain soir pour découvrir 25 joueurs de plus, et commencer à débattre de manière houleuse sur les présents et les absents. Pour l’heure le plateau est légendaire, spoiler il le sera également demain et encore plus jeudi, et nous, en attendant, on va vite se replonger dans ce Bucks – Nets ma foi bien alléchant.