NBA Top 5 de la nuit : LeBron James colle des tartines à 36 ans, le genre de tartines que tu ne collais même pas à 18

C’est le retour du Top 5 ! La NBA a repris ses droits cette nuit et avec elle le traditionnel panier de highlights du petit matin, celui qui va vous donner des idées pour le week-end prochain sur vos terrains départementaux. Un conseil ? Ces cascades sont réalisées par des professionnels, tentez de les reproduire mais ce sera à vos risques et périls.

Quoi de plus beau pour commencer une saison que de faire honneur à un touchdown envoyé par Khris Middleton en direction de son champion NBA de coéquipier. Ah bah si, on a trouvé. Au hasard ? Une envolée adolescente d’un homme qui a déjà fini d’en élever un, car à 36 ans LeBron James continue se sauter plus haut que 99,9% des êtes humains sur cette Terre et il le fait avec grâce. James Harden se charge ensuite de mettre un peu de sel sur la famille grecque la plus connue de NBA en crossant à vitesse grand H le pauvre Thanasis avant de finir son move par un floater grosses fesses en arrière, alors que son frère, décidément, s’en prend de manière délibérée au pauvre Nic Claxton et que la connexion entre l’un des meilleurs passeurs de l’histoire et l’une de ses bêtes les plus féroces n’a besoin que d’un coup d’oeil pour se transformer en alley-oop de la Lune.

Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo, James Harden, Rajon Rondo, LeBron James et Anthony Davis dans ce premier Top 5 de la saison, autant vous dire que vous n’avez place parmi les étoiles si vous n’en êtes pas une vous-même. Allez, on vous laisse clic-clic juste en dessous, et nous on va faire comme LeBron, on va aller se refaire une tartine.