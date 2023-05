En cette fin de saison, la majorité des joueurs NBA sont en vacances et les évaluations peuvent donc commencer. Chez TrashTalk on a décidé de faire un conseil de classe pour chaque franchise, avec une évaluation pour chaque joueur : 30 équipes, 450 joueurs diagnostiqués ! Côté Utah Jazz, de belles surprises collectives mais aussi individuelles avec un certain blondinet en délégué de classe qui a su montrer l’exemple. Lauri Markkanen : oh mais c’est le délégué de classe qui arrive en premier ! Pas grand chose à dire à part qu’il part en vacances service militaire avec sa mention très bien sous le coude. Une saison exemplaire à un niveau équivalent voire supérieur à celui qu’il avait pu exposer lors de l’EuroBasket. Une année d’explosion aux yeux du grand public qui lui a valu le prix de Progression de l’année remporté haut la main devant des cracks comme Gilgeous-Alexander par exemple. Le leader de cette nouvelle ère reconstruite du Jazz tutoie désormais les 25 puntos de moyenne et il est prêt à emmener le groupe à travers vents et marées sans pour autant vaciller. Bref, un bravo suffira.

Jordan Clarkson : le suppléant a aussi fortement assuré cette année. Le Sixième Homme de la saison 2020-21 assume désormais un nouveau rôle de titulaire et a réussi à prendre le dessus face à des responsabilités qu’il avait peu connu auparavant dans sa carrière. Cinq minutes de jeu en plus en moyenne mais celles des points qui augmente encore de deux unités : le rang est tenu, parfait, et JC s’est même mis à faire… des passes, wow. Avec Lauri à côté, voici les deux pièces maîtresses de la reconstruction du Utah Jazz, reconstruction où on voit déjà de belles fondations apparaître.

Collin Sexton : le petit garçon qui a du déménager à l’autre bout du pays pour prendre un peu plus confiance en soi. Sauf que le staff du Jazz ne savait pas trop comment utiliser ce diamant à l’allure encore brute. Tout le monde pensait qu’il allai saisir l’opportunité de devenir le franchise player de sa nouvelle franchise mais les coachs hésitaient entre un poste de titulaire ou de sixième homme derrière Clarkson. Sa moyenne de points baisse à 14,3 points mais il gagne en efficacité. Allez il passe à la classe suivante mais on garde un avertissement.

Walker Kessler : la surprise de la saison. Drafté en 22ème position par les Timberwolves, il est la monnaie d’échange véritable pour Rudy Gobert : c’est lui le nouveau pivot titulaire du Jazz. Une très très bonne saison et très franchement on ne s’attendait pas à ça, pas autant. Près du double-double de moyenne (9,2 points et 8,4 rebonds), il a été nommé dans la All-Rookie First Team, une récompense méritée tout comme les félicitations données par le conseil de classe.

Kelly Olynyk : l’emblème du peuple mormon à cause de sa dégaine de grand joueur de tennis des années 70-80. Les styles de Larry Bird et Bjorn Borg mélangés. Sur le terrain il est essentiel, mais son rôle de mentor en dehors des parquets était l’un des enjeux les plus important de sa saison au Jazz. Titulaire indiscutable, il a eu un rendement solide avec tout de même près de 4 passes décisives de moyenne pour un poste 4. Le Nikola Jokic du pays de la poutine.

Talen Horton-Tucker : l’une des grandes recrues de l’été dans l’Utah, et une bonne saison à 10 puntos de moyenne en sortie de banc. Il pourra aider à renforcer le cinq majeur du Jazz l’année prochaine si personne n’est drafté à son poste. THT sera l’un des paris de l’équipe de Will Hardy la saison prochaine et on compte grandement sur lui pour évoluer dans le processus de reconstruction.

Malik Beasley : 55 matchs avec le Jazz puis il est allé découvrir le prestige du banc des Lakers. Nickeil Alexander-Walker : a joué 36 matchs avec ce roster bien fun pour ensuite partir à Minnesota pour connaître la grisaille et la lose. Jarred Vanderbilt : 52 matchs et puis s’en vont à Los Angeles pour essayer d’être plus utile là-bas que Malik Beasley. Mike Conley : le briscard avait fait son temps à Salt Lake City. En plus Rudy lui manquait trop donc autant aller le retrouver à Minny comme dans une bonne vieille comédie romantique. À noter le triangle amoureux avec Nickeil Alexander-Walker, MC voulait s’en débarrasser mais pas de chance puisque les voilà tous deux habitant Minneapolis. Juan Toscano-Anderson : n‘a joué que 22 matchs avec le Jazz après être arrivé en monnaie d’échange de Beasley et Vanderbilt. Ciblé déjà par Utah à l’intersaison, il est arrivé avec plus de six mois de retard à Salt Lake City. Saleté de grèves. En tout cas, JTA pourra être un vrai role player qui aura de plus grandes responsabilités dans le roster de l’année prochaine.

Damian Jones : lui aussi a pris l’avion reliant LA à SLC. Mais pendant ses 19 matchs avec le Jazz, on a rien noté d’exceptionnel. À garder pas loin sur le banc, peut-être un truc à faire en 2024.

Kris Dunn : il est là le comeback de l’année ! Après deux contrats de dix jours en mars, KD (…) a été prolongé jusqu’à la fin de la saison et pourrait être encore présent en 2023-24. Alors qu’il était considéré comme l’un des plus grands flops de sa cuvée de Draft, Utah vient de lui donner l’occasion d’une vie pour se relancer avant ses trente ans, et le meneur l’a saisi vu qu’il atteint les 13,2 points et 5,6 passes décisives de moyenne en 22 matchs. Tout simplement inattendu.

Simone Fontecchio : le transfert le plus hypant du Jazz pour nous autres Européens qui avions saigné l’EuroBasket 2022. Quelques beaux pics d’activité tout au long de la saison promettant une meilleure seconde saison NBA. À noter qu’il a réalisé un des plus gros highlights de la saison 2022-23 du Jazz : un buzzer-beater à domicile contre les champions en titre. Tout simplement. La légende dit que ça chantait Sarà Perché Ti Amo à fond dans le vestiaire.

Ochai Agbaji : l’une des potentielles pépites cachées de la Draft 2022, lâché par les Cavs dans le package pour Donovan Mitchell, et le Jazz d’Utah était plus qu’heureux de récupérer un des artisans du titre NCAA de Kansas. En sortie de banc majoritairement, le garçon a encore du chemin à faire, il faut continuer les efforts. Rudy Gay : 56 matchs et tous en tant que remplaçant. Un super sub parfait pour apprendre le métier aux minots de l’équipe. Un vrai daron quoi. Luka Samanic : Après une saison à 21,5 points de moyenne en G League, le voici arrivé à Salt Lake pour 7 matchs seulement. Une autre piste potentielle pour la saison suivante car il a été très efficace pour son CDD de fin de saison.

Johnny Juzang : star de l’épopée de UCLA lors de la March Madness 2021, il est arrivé non-drafté un an plus tard du côté du Jazz via un contrat two-way. Avec de belles piges en G League à 19,5 points de moyenne, le garçon a réussi à être efficace des deux côtés du terrain lors des quinzaines de minutes grappillées à droite à gauche en fin de saison. Un joli petit projet à garder sous le coude pour Danny Ainge et Will Hardy.

Udoka Azubuike : beaux petits passages en tant que remplaçant et titulaire, même s’il a plus connu le DNP qu’autre chose cette saison.

Jarrell Brantley : y’aura pas de vanne, le nom suffit à lui-même. Quand même une bonne petite trouvaille tout droit venue des New Zealand Breakers. Louis La Brocante appose le like.

Leandro Bolmaro : il a fini la saison à Tenerife en Espagne. Au moins vous êtes au courant.

Micah Potter : frérot de Harry, on espère qu’il trouvera le dernier Horcruxe assez vite.