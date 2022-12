Masterclass : Dirk Nowitzki a sa statue à Dallas !

Opposés ce dimanche aux Lakers dans le cadre des NBA Christmas Games, les Mavericks ont également profité de ce 25 décembre pour honorer le plus grand joueur de leur histoire : Dirk Nowitzki. C’est effectivement en ce jour de Noël que la franchise de Dallas a dévoilé la statue du légendaire Allemand.

Dirk Nowitzki a son maillot retiré chez les Mavericks. Il possède sa propre rue dans la ville de Dallas. Et désormais, il y a une statue de lui devant l’American Airlines Center.

Lorsqu’on a marqué une franchise comme Nowitzki a marqué les Mavs (1 titre NBA, 1 de MVP, 1 de MVP des Finales, 14 All-Star Games), les honneurs n’en finissent plus et sont de plus en plus beaux.

Sans surprise, la statue dévoilée ce dimanche a été inspirée du move signature de Dirk : le one-legged fadeaway. Ce tir à reculons sur une jambe est devenu la marque de fabrique de Nowitzki au cours de sa magnifique carrière, une arme tellement redoutable que d’autres superstars ont fini par l’ajouter à leur répertoire offensif. Ce move fait évidemment partie de l’immense héritage laissée par l’Allemand, tout comme sa grande fidélité à Dallas. Pour rappel, Nowitzki a joué 21 saisons en NBA, 21 avec les Mavericks, un record de longévité dans une seule et même franchise. C’est pour ça qu’à la base de la statue, on retrouve l’inscription : “Loyalty never fades away”.

Dans une cérémonie réunissant à la fois Mark Cuban (proprio des Mavericks), Jason Kidd (ancien coéquipier et désormais coach de Dallas), Luka Doncic, les fans des Mavericks et bien entendu sa famille ainsi que son ancien entraîneur Holger Geschwindner, Dirk a pu ressentir une nouvelle fois tout l’amour de Dallas à son égard.

Lui et son fameux fadeaway sont désormais immortalisés à jamais.

