Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce jour de Noël, la NBA met les petits plats dans les grands avec cinq belles affiches au menu, de 18h jusqu’au petit matin. Un NBA Sunday version Christmas Day qui donne de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d'entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L'objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n'oubliez jamais de jouer de manière responsable, c'est-à-dire en misant uniquement de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

18h00 : Knicks (1,91) – Sixers (1,62)

20h30 : Mavericks (1,25) – Lakers (2,95)

23h00 : Celtics (1,40) – Bucks (2,35)

02h00 : Warriors (3,00) – Grizzlies (1,34)

04h30 : Nuggets (1,61) – Suns (2,20)

Le pari qu’on sent bien

Les Sixers battent les Knicks malgré un R.J. Barrett à minimum 20 points (2,10) : sur une série de sept victoires consécutives, les Sixers débarquent à New York en pleine confiance, tandis que les Knicks sont un peu redescendus de leur nuage avec deux défaites consécutives à la maison. Deux défaites malgré un grand R.J. Barrett, auteur de 30 et 44 points. Le joueur des Knicks est en pleine bourre en ce moment, lui qui tourne à 27 points de moyenne sur ses 8 derniers matchs (seulement un match sous la barre des 20). De quoi imaginer une victoire de Philadelphie malgré un bon Barrett au scoring ? Absolument.

Le combiné à tenter

James Harden termine avec minimum 10 passes décisives + Luka Doncic marque minimum 30 points (2,15) : depuis son retour de blessure, le Barbu est en mode Papa Noël et distribue les cadeaux. 12 passes décisives de moyenne pour Harden sur ses 8 derniers matchs, 4 à minimum 10 assists, et une pointe à 21 au cours de sa dernière sortie face aux Clippers. On l’imagine bien enchaîner face aux Knicks ce dimanche. Juste après la rencontre opposant New York à Philadelphie, Luka Doncic sera opposé aux Lakers, qui pourraient bien prendre tarif face au phénomène slovène. Deuxième meilleur marqueur NBA avec 32,8 points de moyenne et restant sur une prestation à 50 unités, Doncic ne fera pas de cadeau à la bande de LeBron James.

Une petite folie pour finir ?

Les Bucks gagnent à Boston avec un Giannis Antetokounmpo à minimum 30 points (3,90) : énorme duel en perspective entre les deux premiers de l’Est et deux des principaux candidats au titre de MVP (Antetokounmpo et Jayson Tatum). À ce petit jeu-là, Giannis voudra mettre tout le monde d’accord. Frustré par les deux dernières défaites de Milwaukee et auteur de deux perfs à 40 points en trois matchs, le Freak va tout défoncer sur son passage ce soir.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

