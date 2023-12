Luka Doncic a dépassé les 10000 points en NBA en ce soir de Noël. Le Slovène l’a réalisé dès le premier quart-temps face aux Phoenix Suns et avec la manière grâce à une brindille de dix mètres.

On est jamais mieux servi que par soi-même est un dicton qu’à décidé d’appliquer Luka Doncic lors de ce Christmas Day 2023. Pour Noël, le Slovène s’est offert un cadeau : la barre des 10000 points en NBA.

Il ne lui manquait que 11 unités avant la rencontre face aux Phoenix Suns, une marque que le génie des Dallas Mavericks a atteint en à peine plus de sept minutes de jeu.

Sur une passe de Grant Williams, Luka Doncic s’est élevé à dix mètres au dessus de Josh Okogie et a inscrit ses 9999e, 10000e et 10001e points en NBA. Une action sublimée par un trashtalking bien senti vers les fans de Phoenix. Le Slovène a demandé aux spectateurs dans quelle maison ils se trouvaient et la réponse était la sienne.

Luka Doncic pulls it from DEEP to cap a 9-0 Mavs run 🔥

10,000 career points for Luka ‼️

📺 #NBAXmas on ESPN pic.twitter.com/aGUpNS8DCk

— NBA (@NBA) December 26, 2023

Un rappel du lourd historique entre Luka Doncic et la franchise des Phoenix Suns depuis le Game 7 de la demi-finale de Conférence en 2022.

Cerise sur le gâteau en cette soirée historique, Les Mavs se sont imposés face à leurs adversaires sur le score de 128 à 114 grâce à une performance historique de Doncic (50 points, 6 rebonds et 14 passes décisives)

Le meneur de la franchise texane a atteint la barre des 10000 points à 24 ans, neuf mois et 27 jours. Il est le sixième plus jeune à avoir réussi cet exploit de l’histoire de la NBA après LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant, Carmelo Anthony et Tracy McGrady.

Luka Doncic est un génie. Il n’est pas fait comme les autres. Les 10000 points ne sont qu’une étape sur son passage et son objectif est certainement de devenir le deuxième joueur des Mavericks à atteindre les 30000 unités en carrière après Dirk Nowitzki.