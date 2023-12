Kevin Durant frustré par la situation à Phoenix, selon Adrian Wojnarowski

En amont de la rencontre de Noël opposant les Phoenix Suns et les Dallas Mavericks, Adrian Wojnarowski avait déposé une petite bombe sous un sapin de l’Arizona. Kevin Durant serait, selon l’insider, frustré par la situation de la franchise.

Lorsque Kevin Durant quittait Brooklyn après avoir passé deux saisons et demi à être dans un Big Three jamais en bonne santé, il ne souhaitait pas se retrouver à nouveau dans la même situation. Dommage, les années passent, les blessures et les joueurs changent, mais le scénario semble ne pas évoluer pour The Slim Reaper.

Désormais, lorsqu’il rentre dans l’infirmerie de sa franchise, il ne voit plus Kyrie Irving et James Harden, mais Bradley Beal régulièrement allongé sur un lit. Phoenix n’a remporté que 14 de ses 29 matchs en début de saison malgré un Kevin Durant niveau All-NBA, ce qui frustre grandement l’ailier selon Adrian Wojnarowski :

“Lorsque vous parlez à des personnes à Phoenix, ils vous disent qu’ils ressentent la frustration de Kevin Durant. Une des raisons est sûrement les absences de Bradley Beal et le fait qu’en dehors des trois stars, le reste de l’effectif est décevant. Ils ont fait des gros trades pour Durant et Beal qui les ont forcé à signer beaucoup de contrats minimums. Ils manquent aussi d’assets, de picks de draft et n’ont donc pas ce qu’il faut pour aller sur le marché et renforcer l’équipe. Ils vont devoir gérer la situation avec Kevin Durant qui, lui, joue à un très haut niveau. C’est un rappel d’à quelle point la fenêtre pour gagner est courte pour cette équipe. Ils doivent gagner et ils doivent gagner vite. Les enjeux sont élevés pour l’organisation et les choses doivent changer rapidement.”

People in Phoenix are feeling Kevin Durant’s frustration 😳, per Woj

(h/t @16and0 ) pic.twitter.com/FsY7q4w7RV

— NBACentral (@TheDunkCentral) December 25, 2023

Une frustration qui ne doit pas aller en s’arrangeant après la nouvelle défaite de Phoenix cette nuit contre Dallas.

Kevin Durant tourne à 30,9 points, 6,2 rebonds et 5,4 passes depuis le début de la saisons à 52% au tir, 47% de loin et 87% sur la ligne des lancers. Pourtant les Suns ne sont que dixièmes de la Conférence Ouest.

Au retour de Devin Booker, blessé fin octobre, les choses semblaient pourtant aller mieux pour Phoenix. La franchise de l’Arizona avait réussi une série de sept victoires consécutives, mais les faiblesses du début de saison n’ont pas mis bien longtemps à réapparaitre. Sans Bradley Beal, les Suns manquent de talent, de création et de variété et ont perdu 8 des onze dernières rencontres. Ils doivent compter sur Jordan Goodwin pour prendre le relai de D-Book à la mène et ont signé Théo Maledon en two-way contract pour bénéficier de plus de rotations dans le backcourt. En d’autres termes, des solutions qui ont des aires de pansement et qui ne sont pas de taille pour une équipe visant le titre NBA cette saison.

Bradley Beal s’est à nouveau tordu la cheville face aux Knicks la semaine passée et ne devrait pas revoir les parquets avant l’année 2024. Si les Suns veulent, après ces déclarations d’Adrian Wojnarowski, regagner des matchs, relancer une bonne dynamique et rassurer Kevin Durant, ils vont devoir le faire sans l’ancien des Wizards.

Source texte : Adrian Wojnarowski