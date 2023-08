Trendon Watford signe aux Nets après avoir été coupé par Portland. Pouvant jouer 4 ou 5 dans une équipe, la nouvelle recrue de Brooklyn devrait être un back-up intéressant de Cam Johnson et Nic Claxton.

Coupé à la surprise générale par les Blazers au moment de la Free Agency, Trendon Watford a trouvé un nouveau point de chute en signant chez les Nets. Le garçon avait quelques arguments à faire valoir puisqu’il tournait à 7,4 points, 3,8 rebonds et 2,1 passes de moyenne en 62 rencontres disputées la saison passée. De quoi constituer un back-up solide aux postes 4 ou 5 pour les Nets derrière des joueurs comme Nic Claxton, Cam Johnson ou Dorian Finney-Smith.

Welcome to Brooklyn, @trendonw! pic.twitter.com/P8RMPk24Lf

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) August 3, 2023

Une bonne pioche lorsque l’on regarde sa ligne de stats et sa fiabilité à mettre le ballon dans le panier (56% sur sa carrière). Il avait aussi montré des bons progrès à 3-points l’an passé même si l’échantillon reste léger (39% mais un seul tir tenté par match). Un intérieur mobile avec un bon handle pour son poste et une marge de progression certaine. Les Nets ajoutent un nouveau jeune talentueux et qui plus est avec un deal non-garanti. Bien joué Sean Marks. Le garçon de 22 ans va tenter de convaincre les Nets de lui filer un vrai contrat à l’avenir.

Sources : HoopsRumors, Brooklyn Nets