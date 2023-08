Vous l’avez certainement croisé sur les réseaux. Réda Ouahbi, aka Rookicks, a laissé les caméras le temps de quelques jours pour lancer cet été son Rookicks Summer Camp, un camp de basket mixte et inclusif dédié à sa communauté qui a réuni 60 jeunes provenant de France, Belgique, Suisse, et même du Canada. Une belle initiative dans le monde de la balle orange ? On valide, forcément.

Entre deux tests et un unboxing.

Entre trois paires de pompes et quatre déplacements pour suivre des athlètes NBA.

Réda, c’est un visage que vous avez probablement aperçu sur votre phone, que ce soit via Insta, TikTok ou le Minitel.

Il faut dire qu’avec son contenu de qualité dédié au monde de la pompe, il y a peu de monde qui s’est aussi bien calé sur un tel créneau en France. Dès qu’une nouvelle paire majeure tombe ? Pouf, vous le verrez probablement tester la bête sur un terrain, face caméra, sourire en coin. Sur les réseaux depuis plus de cinq ans maintenant, Rookicks continuait à envoyer son contenu de manière régulière mais il était question de faire les choses en grand. En plus grand.

Mais vraiment encore plus grand.

Un Rookicks Summer Camp, voilà ce que Réda a fait.

Rassemblant 60 jeunes de toute la francophonie au CREPS des Hauts-de-France, près de Lille, ce camp d’été avait pour objectif principal de permettre à tous les jeunes intéressés de pouvoir s’inscrire, et avant tout dans une logique d’inclusion de tous les milieux sociaux. Le goût du bien faire, toujours avec le sourire. Un an de travail passé à tafer le projet, le soutien évident de Camino TV pour continuer à faire la promotion des jeunes remplis d’ambition et de talents, vous mixez le tout avec la beauté lilloise et vous avez ce genre de résultat kiffant. Comment ne pas avoir le sourire, comme Réda ?

Durant la semaine de camp, les jeunes présents sur place ont pu travailler leur jeu, notamment grâce à la présence de 4D Elite, association qui oeuvre dans l’organisation de camps de basket de haut niveau depuis 3 ans. Toute une équipe de coachs a donc encadré les jeunes du camp, via un programme qui propose 2 entraînements de basket par jour, en plus d’activités ludiques, toujours dans une ambiance de partage, de bienveillance et de progression. Des termes qui sont chers à Réda, et ce depuis longtemps.

Les frérots de Camino, eux aussi, sont dans cette lignée et depuis un bail : ils ont notamment permis à 10 jeunes de pouvoir participer à ce camp gratuitement.

Bien évidemment, quelques invités de marque étaient les bienvenus pour ponctuer la fête avec les jeunes : Lahaou Konaté des Metropolitans 92, et Ivan Février du Portel. Toujours important de bien travailler mais aussi s’inspirer, de joueurs professionnels qui savent le chemin à faire pour arriver à leur niveau. Qui sait, peut-être que de ce camp (et de ces futurs camps) viendra le futur crack ou la future crack qui représentera la France du basket partout dans le monde ?

Une chose est sûre : à l’âge de 27 ans, Réda a réussi à dépasser le cadre du petit écran rectangulaire pour réaliser plusieurs rêves. Rencontrer des stars de NBA, partager sa passion, et permettre à des jeunes de surfer sur sa vague de motivation pour passer un super été 2023.

Vu qu’on est dans le même délire, on ne peut qu’applaudir et valider l’initiative et le projet.

Chapeau monsieur !

Crédit photos : @laguezz