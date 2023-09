Si on s’intéressera bien entendu à l’ensemble des joueurs des San Antonio Spurs cette saison, il y en a un qui va particulièrement nous donner envie de cliquer sur la franchise texane au cours de la saison NBA 2023-24. Et ce gars-là, c’est évidemment Victor Wembanyama, attendu par toute la planète NBA.

Quand l’un des plus grands prospects de l’histoire du basket débarque en NBA, on n’a qu’une seule envie c’est de le voir en action. Encore plus quand ce prospect-là est Français. Cette saison, tous les yeux seront forcément rivés sur le phénomène Victor Wembanyama, dont la hype n’a d’égal que son immense potentiel. On a suivi Wemby pendant toute la saison dans le championnat de France, on l’a vu être sélectionné en premier choix de la Draft NBA (une première pour un Français), et on a eu un premier aperçu du bonhomme avec les Spurs lors de la Summer League. Mais place aux choses sérieuses désormais.

Que peut vraiment proposer Victor Wembanyama lors de sa première saison dans le Grande Ligue ? Peut-il déjà booster le nombre de victoires chez les Spurs ? Va-t-il tout casser ou connaîtra-t-il des difficultés d’adaptation à la NBA ? Autant de questions intrigantes qui vont nous donner envie d’observer chaque minute du phénomène français sur les parquets US. Une chose est en tout cas certaine : Wemby sera attendu soir après soir. Par les fans bien sûr, par les adversaires aussi. À lui de prouver qu’il a bien les épaules pour répondre aux immenses attentes qui l’entourent.