Vidéo : les highlights de Jeremy Sochan en 2022-23

Si beaucoup de fans NBA sont montés dans le wagon Spurs avec l’arrivée de Victor Wembanyama, un bon paquet de Texans étaient déjà là pour de bonnes raisons. Que ce soit pour ses coupes de cheveux, son lancer-franc à une main ou quelques posters bien salés, Jeremy Sochan nous manque. Et comme certains junkies commencent à trembler, la franchise des Spurs nous offre une dose de ses highlights pour tenir jusqu’au 24 octobre !

Porter la balle, voir le jeu en avance, claquer des gros dunks et défendre le plomb… Voici la recette du cocktail Jeremy Sochan convoitée par environ… 29 autres équipes en NBA. Après une belle première saison à San Antonio, tous les voyants sont aux vert pour espérer une progression sophomoresque. D’autant plus que l’américano-polonais semble bien complémentaire à un certain n°1 de la Draft, et on ne parle pas de cheveux mais bien de basket-ball. Quand on voit à quel point Gregg Popovich aime les relations intérieures (visible dans la vidéo), on se dit qu’il y a moyen de voir rapidement une connexion américano-polono… française d’ici peu.

Des highlights à la pelle comme on peut le voir, mais Jeremy Sochan est bien plus que ça. Certains joueurs se forgent une réputation à travers ce genre d’action, sans vraiment faire le boulot derrière ? Attention car ce jeune joueur si atypique contribue pour sa part dans tous les secteurs du jeu. Sochan est ce gars qui va faire la bonne rotation en avance, poser l’écran dans le bon timing, accentuer les décalages, verser le sucre dans le yaourt nature, mettre le parmesan dans les carbonara… Bref, s’il parvient à perfectionner un tir extérieur, il risque d’être relou pour pas mal d’adversaires dans la Grande Ligue !