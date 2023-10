La TrashTalk Fantasy League reprendra bientôt ses droits, et avec elle une bonne raison de se ronger les ongles devant les perfs de vos joueurs favoris. Sur qui miser ? Qui éviter ? Comment bien jouer ? On essaie de vous aiguiller franchise par franchise, et aujourd’hui on part direction Boston pour vous parler des Celtics !

#Les bons plans annoncés : Jayson Tatum évidemment, et trois autres picks qui nous font de l’œil.

Si l’on devait se référer à la TTFL pour définir qui est le vrai patron des Celtics, on serait enfin tranquille avec ce (faux) débat. Jayson, Christopher, Tatum. 44 points de moyenne la saison passée, le prime du garçon qui se rapproche, et vous nous avez compris : interdiction d’oublier de pick Tatum tous les mois cette saison. Le gamin est injouable, le gamin n’en est plus un d’ailleurs, et il sera encore et plus que jamais le leader des C’s dans leur conquête du titre et ça passe évidemment par quelques carnages en TrashTalk Fantasy League, aussi.

A ses côtés deux hommes qui représentent aussi de beaux candidats aux cartons en TTFL : le nouveau riche Jaylen Brown et le géant letton Kristaps Porzingis, tous deux entre 35 (JB) et 38 (KP) de moyenne la saison passée. Attention toutefois à la santé de la Licorne, mais une fois remis sur pieds ça peut payer. Jrue Holiday peut aussi nous rappeler qu’il est parfois un homme de stats même s’il est bien plus que cela, et globalement les C’s ont donc pas mal de flèches à leur arc TTFL.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Jayson Tatum : 44 points

Jaylen Brown : 35,4 points

Malcolm Brogdon : 23,5 points