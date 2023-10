La TrashTalk Fantasy League reprendra bientôt ses droits, et avec elle une bonne raison de se ronger les ongles devant les perfs de vos joueurs favoris. Sur qui miser ? Qui éviter ? Comment bien jouer ? On essaie de vous aiguiller franchise par franchise, et aujourd’hui on part direction Los Angeles pour vous parler des Lakers !

#Les bons plans annoncés : LeBron James et Anthony Davis, quand ils jouent

Le problème avec Anthony Davis et LeBron James n’est pas tant de savoir s’ils vont performer ou non (ils vont le faire) mais plutôt de savoir s’ils vont… jouer ou non. 55 matchs pour l’un la saison dernière, 56 pour l’autre, des blessures dont on a écho mais, surtout, des absences imprévues pour cause de “repos”, qu’on prend en pleine face lorsque l’on a osé mettre un des deux gaziers dans notre deck. Très flippant, très énervant, et ne vous fiez pas aux déclas de AD en octobre qui nous tease une saison de feu, y’a des choses qui bougent pas et “AD injury prone” ou “LeBron se repose” en font partie. Si ça joue ? Entre 40 et 60 tous les soirs, mais on s’est compris le doute est ailleurs…

Autour des deux superstars ? Du beau monde ! D’Angelo Russell, Austin Reaves et Gabe Vincent vont notamment se disputer les minutes et les points TTFL sur les postes 1 et 2, et c’est parmi ces trois-là qu’il faudra piocher si on vous met le couteau sous la gorge. Jarred Vanderbilt, Rui Hachimura et Jaxson Hayes ? Ç c’est si le couteau est vraiment très aiguisé, et si vous êtes libres de vos choix on s’est compris : go LeBron ou AD, après check de l’infirmerie !

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Anthony Davis : 48 points

LeBron James : 43 points

D’Angelo Russell : 25 points