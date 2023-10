Plus que deux soirs avant le grand soir. Ce soir ? Six matchs, des gamins à surveiller, des Français à analyser, et un sommeil à mettre au défi, cinq jours avant la reprise.

Le programme de la soirée :

1h : Hornets – Celtics

2h : Bulls – Wolves

2h : Thunder – Pistons

4h : Lakers – Suns

4h : Clippers – Nuggets

4h : Kings – Jazz

Dans 48h cette pré-saison ne sera déjà plus qu’un souvenir, et on switchera tranquillement vers la reprise, mardi soir et en grande pompe. Pour l’heure ? Six nouveaux matchs ce soir, avec quelques potentielles masterpieces notamment en fin de soirée. On pense aux Lakers et aux Clippers qui recevront simultanément les Suns et les Nuggets, et si les stars ne sont pas mises au repos les deux parquets seront inondés de talent et de grands noms (LeBron James, Anthony Davis, Devin Booker, Kevin Durant, Bradley Beal, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, Paul George, Nikola Jokic, Jamal Murray…).

A la même heure les Kings recevront le Jazz, alors qu’un petit peu plus tôt dans la soirée les Hornets de Brandon Miller, LaMelo Ball et Mark Williams auront fait face aux Celtics, que les Bulls et les Wolves se seront tapés à 2h dans un somptueux (non) ZachLavinico, et que le Thunder et les Pistons nous auront offert, espérons-le, une belle rencontre entre jeunes pousses prometteurs.

Six matchs, des petiots, des viocs, des rookies et des papys. Rendez-vous à 1h, pour la grande avant-dernière !