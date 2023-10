Quelle sera la finale NBA 2023-24 ? La rédaction a tranché

Ding-dong ! Une semaine avant le début de cette saison NBA 2023-24, et on se plie donc au petit jeu habituel des pronostics. Sept trophées individuels en jeu, une bague à aller chercher, un All-Star Game à viser… la rédaction s’est mouillée et vous donne donc son avis sur quelques sujets brûlants. Aujourd’hui ? Après le trophée de MVP ou celui de 6MOY hier, voici notre avis sur ce qui pourrait être la Finale NBA en 2024 !

Giovanni : Celtics – Suns

Envie de me laisser aller à un peu d’originalité. A l’Est les Celtics ont mis le paquet sur le marché de l’été, ils ont pris de gros risques mêmes, et tout ça dans un seul but : être champions en 2024. Un projet à court-terme et qui repose beaucoup sur la santé de Kristaps Porzingis, moi j’y crois, tout comme je crois en l’avènement de Jayson Tatum comme giga supra superstar. Boston en finale donc, après avoir tapé les Bucks en FDC, évidemment, et en face on part sur un autre projet qui tient sur le physique d’un grand mec : les Suns. Si KD et les deux autres zinzins restent en forme tout le printemps ? Trop compliqué à stopper. Une pièce sur les Nuggets en finale de conf mais cette année je mise un Celtics – Suns, comme en 1976, petite anecdote même si tout le monde s’en fout.

Nico M : Celtics – Suns

Je n’étais pas né en 1976, quand les Celtics et les Suns se sont affrontés en Finales NBA avec notamment un Game 5 entré dans la légende. Mais presque un demi-siècle plus tard, les deux équipes vont se retrouver pour un remake qui s’annonce tout aussi explosif. Je vois en effet Boston remporter la Conférence Est, même si les Verts termineront derrière Milwaukee en saison régulière. Les Celtics possèdent peut-être la meilleure rotation à six joueurs de toute la NBA et en Playoffs ça va faire la diff’. Quant aux Suns, ils vont sans doute avoir besoin d’un peu de temps pour trouver leur équilibre derrière le Big Three Kevin Durant – Devin Booker – Bradley Beal, mais ils monteront en puissance pour ensuite franchir un par un les obstacles dans le Wild Wild West. Celtics – Suns en Finales NBA donc, avec Boston qui va cette fois-ci au bout. Vous pouvez screen.

Nico V : Lakers – Nets

Tous les ans je mets les Nets, tous l: es ans je me plante. Seulement, j’ai assuré a deux potes en 2017 que Brooklyn serait champion en 2024 et cette histoire est entièrement vraie. Me demandez pas pourquoi j’ai fait ça, j’étais sûrement en trop plein de confiance mais que voulez-vous. Au pire, je suis un pronostiqueur absolument désastreux, au mieux je deviens l’un des devins les plus bouillants de la planète basket. Le premier titre risque de me revenir à 99,9%, mais c’est pour le 0,01 restant qu’on le fait. Pour causer terrain sinon, les Nets font un bon début de saison qui permet à Sean Marks de recruter un 3e profil All-Star, ça foudroie Knicks, Bucks et Celtics en Playoffs. Pour l’Ouest, les Lakers ne se blessent pas et roulent sur la concu’. Mon champion ? Je vous laisse deviner.

Alex : Nuggets – Bucks

Je suis assez hypé par une finale entre chercheurs d’or et Daims. Deux des meilleurs joueurs de la planète (pas la peine de les nommer hein) face à face dans la raquette, Jamal Murray et Dame Lillard qui s’échangent les coups de chaud. Bref, déjà hâte d’être en juin prochain. C’est pour moi les deux équipes qui apportent le plus de garanties lorsqu’elles sont à 100%. Les Nuggets par leur stabilité et les deux génies à leur tête, le combo de la mort des Bucks avec une grosse profondeur d’effectif derrière. Deux des trois derniers champions NBA face à face en plus, ça sonne bien.

Clément : Nuggets – Bucks

En route pour le back-to-back chez les Nuggets, à l’heure actuelle, je ne vois aucune équipe capable de leur voler la vedette à l’Ouest, ni même de les concurrencer sur une série en sept matchs, pas même les Suns new look. Nikola Jokic, revigoré par son été à s’envoyer des bières et à parier sur des courses de chevaux dans son Sombor natal, sera plus fort que jamais et Jamal Murray va vouloir s’inviter chez les All-Stars. En face, les Bucks sont trop terrifiants avec l’ajout de Damian Lillard pour ne pas les envoyer en Finales NBA dès cette année. S’ils perdent Jrue Holiday, ils ont toujours Jae Crowder, Khris Middleton, Brook Lopez et Bobby Portis en gardiens du mitard. L’attaque des Daims dispose d’une nouvelle arme de destruction massive et je ne vois personne réussir à leur barrer la route, pas même les Celtics new look.

Robin : Suns – Bucks

Trois ans plus tard, on y retourne. Alors, si, je vous vois venir, je crois toujours aux Nuggets. Si je devais faire ce pari avec un neuf millimètres sur la tempe, je répondrais peut-être Denver dans un bafouillement épeuré, mais ce n’est pas le cas. Phoenix a tellement de talent, tellement d’options, peut-être encore un peu plus, selon moi, que les champions en titre. Si tout le monde arrive à 100% en avril, rien ne les empêchera de se mêler à la lutte. Pour ce qui est de la Conférence Est, les Bucks apparaissent, selon moi, comme les clairs favoris. J’ai de trop gros doutes sur le secteur intérieur des Celtics et encore plus dans une série au meilleur des sept contre la franchise du Wisconsin. Alors trois ans plus tard, on y retourne et d’ailleurs, Milwaukee s’imposera à nouveau 4 à 2.