Qui seront les nouveaux All-Stars en 2023-24 ? La rédaction a tranché

Ding-dong ! Une semaine avant le début de cette saison NBA 2023-24, et on se plie donc au petit jeu habituel des pronostics. Sept trophées individuels en jeu, une bague à aller chercher, un All-Star Game à viser… la rédaction s’est mouillée et vous donne donc son avis sur quelques sujets brûlants. Aujourd’hui ? Après le trophée de MVP ou celui de 6MOY hier, voici notre avis sur ceux qui pourraient devenir All-Stars en 2024 !

Giovanni : Jalen Brunson, Mikal Bridges et Victor Wembanyama

Petite hésitation avec Jamal Murray à l’ouest, mais encore l’impression que JM reste un joueur de fulgurances, plus intéressé par être MVP des Finales que MVP de la régulière (et c’est très bien !). Troll ou pas à vous de voir mais je balance un Victor dans le tas, les victoires ne seront pas là mais la hype si, et sachez tout de même que dans l’histoire plus de 50 joueurs ont déjà été All-Stars dans leur saison rookie. Alors pourquoi pas lui, et j’attends vos mails explicatifs. Pour le reste rien de très original avec les deux New-yorkais de la bande, Jalen Brunson qui doit enfin faire comprendre aux gens que le boss des Knicks ne s’appelle pas Julius, alors que Mikal Bridges a les moyens de tourner à 32 pions de moyenne les mains dans les poches.

Nico M : Jamal Murray, Mikal Bridges et Jalen Brunson

Aussi incroyable que ça puisse paraître, ces gars-là n’ont pour l’instant jamais été All-Star dans leur carrière. Jamal Murray, deuxième meilleur joueur d’une équipe championne NBA et exceptionnel lors des dernières Finales : jamais All-Star. Mikal Bridges, défenseur élite qui tourne désormais à plus de 25 points de moyenne à Brooklyn : jamais All-Star. Jalen Brunson, chef d’orchestre des Knicks qui a porté New York vers les demi de conf’ l’an passé : jamais All-Star. Mais tout ça va changer cette année car ce trio va continuer de cartonner, décrochant ainsi une place bien méritée au match des étoiles.

Nico V : Mikal Bridges, Jalen Brunson et Victor Wembanyama

Difficile de citer seulement trois joueurs car j’entends déjà les fans des Nuggets crier au scandale. Autant être clair : je préfère un Jamal discret jusqu’en avril et éclatant jusqu’en juin. Premier vrai gros frisson de NBA en direct avec lui à Orlando, face à Donovan Mitchell, merci pour tout grand. Chez les guards à l’Est, la compétition sera rude mais Jalen Brunson va prouver qu’il est l’unique patron des Knicks et prendre son ticket. Comme Mikal Bridges qui sera presque au sommet du classement MVP à l’heure de boucler les votes, c’est ma boule de cristal à peine objective qui l’a dit. Le dernier client de ma liste ? Victor. Comment douter qu’un gars de son niveau et de son talent n’explose pas les votes dans la région de San Antonio ? Genre, la mairie serait prête à instaurer le vote All-Star obligatoire en même temps que la pointeuse au boulot.

Alex : Jamal Murray, Tyrese Maxey et Mikal Bridges

Pas facile de se limiter à seulement trois noms car j’aurais bien aimé mettre Jalen Brunson aussi dans le lot. Sauf que les trois que j’ai mis là me semblent bien chauds pour filer à Indianapolis en février. Jamal Murray, s’il reste sur la lancée de ses derniers Playoffs, est un no brainer. Mikal Bridges a prouvé à Brooklyn qu’il pouvait jouer comme Kevin Durant et ce niveau lui assurera à coup sûr une étoile en 2024. Enfin, je reste sur mon pari MIP avec Tyrese Maxey qui profite du départ de James Harden pour devenir le vrai bras droit de Jojo Embiid avec un gros cap franchi cette saison et une invitation au match des étoiles.

Clément : Mikal Bridges, Jalen Brunson et Paolo Banchero

Comme dirait SCH, c’est “voie de gauche appels de phares” pour Mikal Bridges en 2024, il est le nouveau patron de Brooklyn et sa deuxième partie de saison chez les Nets n’est qu’un avant-goût de ce qu’il est capable de produire sur la durée. Concernant Jalen Brunson, il a redonné goût à la vie au public du Madison Square Garden et s’est emparé des clés du Hummer dès son premier match à la Big Apple. Il était déjà à un poil d’oreille d’en faire partie la saison dernière, mais en 2024, cela devrait être la bonne pour le fils de Rick concernant sa présence à Indianapolis. Pour mon troisième choix, on part sur un cri du cœur avec la première étoile brodée sur la veste de Paolo Banchero. Grâce à une progression collective et une épuration de son jeu au niveau individuel, l’américano-italien, qui a été le franchise-player du Magic dès sa première saison, ne va pas s’arrêter en si bon chemin et va représenter sa team en février. Désolé Jamal Murray, mais tu auras le titre de MVP des Finales à la place. Désolé également Tyrese Maxey, mais les incertitudes sur ton rôle et sur ta production statistique en deuxième option me semblent plus fortes.

Robin : Paolo Banchero, Jalen Brunson et Jamal Murray

J’ai eu beaucoup de mal à choisir entre Paolo Banchero et Franz Wagner, mais je pense sincèrement que le Magic va progresser cette saison et aura un représentant à Indianapolis en février. Or, même si j’imagine bien l’Allemand être le meilleur scoreur de la franchise floridienne, Banchero en est la face et cela pourrait faire la différence au moment des votes. Pour ce qui est de Jalen Brunson, il aurait déjà pu (dû?) l’être la saison dernière et personne ne serait surpris de le voir récompensé cette année. Enfin, selon moi, les Nuggets feront encore la course en tête à l’Ouest cette saison et cela pourrait leur permettre d’envoyer deux joueurs au All-Star Weekend, or Jamal Murray l’a prouvé lors des derniers Playoffs, il en a largement le calibre.