Alors qu’il avait déjà fait part de son désir de retrouver les Boomers fin août, Ben Simmons a confirmé son envie de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 l’été prochain avec sa sélection.

Va-t-on enfin voir Ben Simmons sous le maillot australien lors d’une grande compétition internationale ? C’est une question qu’on s’est souvent posé ces dernières années. Hormis une médaille d’or en Coupe d’Océanie 2013, Simmons n’a jamais joué un grand tournoi avec son pays. Les occasions n’ont pourtant pas manqué et le joueur semblait même heureux de rejoindre ses compatriotes. Seulement voilà, Benny s’est toujours retiré avant le début de la fête. Préparation de sa saison rookie, nécessité de bosser son jeu et son tir (lol) ou simplement les blessures, les excuses ont été nombreuses pour justifier l’absence du bonhomme au sein de la sélection.

Et si cela changeait enfin cette année ? Déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques grâce à leur parcours à la Coupe du Monde, les Boomers pourront peut-être compter sur Ben Simmons pour aller chercher une médaille dans la capitale française. Le joueur a expliqué au média Esquire Australia qu’il voulait venir à Paris l’été prochain avec l’intention d’aller le plus loin possible.

“Il s’agit de terminer la saison en bonne santé et de participer aux Jeux olympiques. Ce serait tout simplement fou pour moi”. “Je vise une médaille, mais le fait de vivre cette expérience et de pouvoir représenter mon pays, il n’y a probablement rien de mieux que cela”.

Ben Simmons veut jouer avec sa sélection épisode 47. Reste juste à savoir si cela finira comme les 46 épisodes précédents. L’Australie ne dirait sans doute pas non à l’idée d’ajouter un Ben Simmons en forme et de retour à son meilleur niveau au sein de son roster. Les Boomers ont déçu cet été à la Coupe du Monde en ne dépassant pas la seconde phase de groupe.

Si le coach a su préserver son poste, on attend un autre visage de la part de la sélection océanique dans un an. Les leaders Patty Mills et Joe Ingles devraient encore être de la partie même s’ils prennent gentiment de l’âge (35 et 36 ans). À leurs côtés, la jeune génération incarnée par Josh Giddey et Josh Green commence à pointer le bout de son nez et les JO de Paris pourraient ainsi faire office de passage de flambeau entre la vieille garde et les jeunes kangourous. Reste à savoir si Ben Simmons fera partie de cette relève.. ou non.

Source texte : Esquine Australia