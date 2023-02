Lorsque Kevin Durant a officialisé son absence pour le All-Star Game, on s’est dit qu’il était peut-être l’heure pour James Harden d’être réhabilité. Ouais, on utilise des mots forts, on est comme ça. Caramba encore raté, et le meneur des Sixers devrait sauf miracle rater le All-Star Game. Pour la première fois depuis 14 ans.

Annonce importante : on adore Pascal Siakam. Et on sait que poste pour poste le remplacement de KD par la toupie des Raptors parait logique.

Oui mais.

Oui mais James Harden mérite selon un paquet d’observateurs de participer au All-Star Game 2023. Prenez par exemple ce tweet émanant du compte d’une célébrité de la balle orange… qui ne participera pas pour sa part au Celebrity Game du All-Star Weekend, car tout est lié.

Je suis basketteur. Gaucher. J’ai la meilleure moyenne de passe déc sur la saison en cours (10,9). Je marque + de 21pts par soir, rentre 39% de mes 3 pts. Je fais partie d’un duo qui porte mon équipe dans les hauteurs de l’Est. Je suis barbu. Je ne suis pas All-Star. Je suis ? https://t.co/EHQRNzqdn5 — Alex // TrashTalk & TBNL (@ABallNeverLies) February 10, 2023



Merci Alex, tu viens d’écrire l’article à notre place.

Comme dit en préambule, on adore Pascal Siakam, ses 25 points de moyenne ajoutés à presque 8 rebonds et à 6 passes. Pascalou mérite sa place à Salt Lake City. Mais diantre, James Harden dans tout ça ? Meilleur passeur de la Ligue devant Nikola Jokic, incroyable phrase, Ramesse est cette saison ce qui se rapproche le plus du lieutenant parfait pour Joel Embiid et porte avec lui les Sixers à un excellent bilan, ces derniers étant seulement devancés à l’Est par les Bucks et les Celtics. La toupie camerounaise de Toronto ? Leader d’une équipe qui se morfond dans le ventre (très) mou de la conférence est, on sait que ça ne fait pas tout mais tout de même.

Un peu comme Trae Young, qui lui, pour le coup, est pénalisé par les résultats décevants de son équipe quoique tout est relatif mais bref cette phrase est abominablement longue…comme Trae Young donc, James Harden semble être victime d’un petit ressentiment de la NBA, des décideurs. Moins clinquant niveau moyenne de pions, sûr que ça fait bizarre de la part d’un mec qui a déjà lâché une saison à plus de 36 points de moyenne, mais on le dit, on le répète et on le surligne en turquoise car on n’a qu’un stylo : James Harden aurait du être appeler pour le match des étoiles.

La suite ? Un match ce soir face aux… Nets, on va rire, et un oeil sur la situation de Jaylen Brown, blessé et incertain à son tour pour la sauterie de dimanche prochain. Dans ce cas ? Si la NBA nous envoie Trae Young ou Alec Burks à sa place, ça bardera très fort, on préfère vous prévenir.