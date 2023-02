Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Ce que vous pouvez lire sur TrashTalk depuis ce matin

D’autres infos qui vous raviront peut-être (ou pas)

Cam Thomas avait lâché un gros “no homo” en pleine interview, peut-être qu’il avait trouvé ça drôle mais ça ne l’était pas, alors il a pris 40 000 balles d’amende.

Les Bulls et le Heat apparaissent comme les favoris pour accueillir Russell Westbrook en cas de buy-out.

Mais encore faudrait-il que ce buy-out arrive, car il se murmure que le Jazz ne serait pas forcément contre se le garder jusqu’à la fin de saison.

Un maillot signé du regretté Kobe Bryant s’est vendu pour 5,8 millions de dollars ! Deuxième plus grosse vente pour un jersey NBA derrière Michael Jordan (10 millions). Le maillot avait été porté durant la saison 2007-2008, celle où le Black Mamba avait été élu MVP.

Kevin Durant aurait indiqué aux Nets qu’il était capable de ne plus jouer de la saison s’il n’était pas transféré aux Suns. Sacré, sacré, sacré Kevin.

Sur nos autres réseaux

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)