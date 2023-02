A la veille d’une quasi pause due au Super Bowl, la NBA met un gros coup d’accélérateur ce soir avec neuf matchs au programme. Et ce soir, c’est la soirée de la castagne !

# LE PROGRAMME

0h : Nets – Sixers

Nets – Sixers 1h : Hornets – Nuggets

Hornets – Nuggets 1h : Magic – Heat

Magic – Heat 1h : Wizards – Pacers

Wizards – Pacers 1h30 : Hawks – Spurs

Hawks – Spurs 1h30 : Knicks – Jazz

Knicks – Jazz 2h : Cavs – Bulls

Cavs – Bulls 2h30 : Warriors – Lakers

Warriors – Lakers 4h : Kings – Mavericks

# À NE PAS MANQUER

Partons sur… Nets – Sixers. Pourquoi ? Déjà parce qu’il est toujours intéressant de suivre une équipe complètement remaniée, on parle des Nets qui ont vu 50% de leur roster bouger depuis dix jours. Puis parce que les Sixers quand même, ça joue pas mal au basket hein. Troisième à l’Est, deux turbo-stars dans le roster (mais un seul All-Star), en général ça envoie un peu de basket. Mais si on aura un œil avisé à Brooklyn c’est surtout parce que 1) c’est à 0h et on ne sera encore qu’à moitié fatigué et 2) ce match marquera les retrouvailles (pas les premières mais tout de même) entre James Harden et les Nets d’un côté et Ben Simmons et les Sixers de l’autre. De l’antagonisme et donc, forcément, quelques regards qui vaudront le coup d’œil…

# À SUIVRE ÉGALEMENT