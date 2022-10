C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Deandre Ayton va manquer environ une semaine de compétition, ce qui laissera le temps à Bismack Biyombo de s’éclater sur le terrain, ce qui laissera le temps à Deandre Ayton de se claquer des grandes nuits blanches sur la Play.

Suns say center Deandre Ayton will miss at least one week due to a left ankle sprain. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 29, 2022

Le match du début de semaine entre les Warriors et les Suns a été le match le plus suivi depuis la saison passée. Que des gens qui attendent de voir Draymond Green empoigner Jordan Poole, c’est d’la triche.

Robert Covington a été placé dans le protocole COVID.

Pat Beverley s’est pris un petit carton jaune à force de flopper. Cheh.

