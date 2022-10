Pas de Victor Wembanyama dans le Top 10 de la nuit même si ça aurait mérité, mais plutôt du Giannis Antetokounmpo, du Luka Doncic et du Kevin Durant. On se console comme on peut avec des joueurs de seconde zone.

La passe dans le dos de Jevon Carter pour Brook Lopez nous rappelle surtout que Jevon Carter ressemble salement à C-Note dans Prison Break.

Luka Doncic fait péter une passe entre les jambes de Darius Bazley, et cette phrase est un résumé de leur carrière à tous les deux.

Voilà une des raisons qui font que Domantas Sabonis est surnommé le Marteau Lituanien (cette anecdote est complètement fausse).

Son numéro est trop choupi et sa détente aussi. Javonte Green messieurs dames.

Darius Bazley contre Luka Doncic en moyenne altitude, et cette phrase n’est pas du tout un résumé de leur carrière à tous les deux.

Oh le WILD Kevin Durant, des deux côtés du terrain.

Les jours passent et Kelly Oubre Jr. continue de rester le joueur le plus stylé de toute la Ligue.

Giannis Antetokounmpo a trouvé son maître, il s’appelle Onyeka Okongwu (pas du tout), alors Giannis Antetokounmpo s’est vengé sur John Collins.

Alors le nouveau délire de Luka Doncic c’est donc de lâcher des alley-oops à la limite du… main-à-main ? Ok, très bien, la fin du jeu est proche.