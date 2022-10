On reprend les bases cette saison ! Chaque dimanche vous retrouverez donc ici tout ce qu’il faut savoir concernant les Français de NBA, pour ne rien rater des triples-simples de Killian Hayes ou de la nouvelle vie de Rudy Gobert dans sa meute de Loups. Cette semaine ? Rudy a cartonné les Lakers, Kiki a mis un joli maillot et Théo Maledon ouvre quelques portes à Charlotte.

# RUDY GOBERT

Rudy n’a pas trainé pour prendre ses marques. D’Angelo Russell s’est montré plus bienveillant en 30 secondes que Donovan Mitchell en cinq ans, en défense rien ne bouge ça domine toujours autant, et petit à petit les Loups vont trouver leurs automatismes. RAS, la Gobe avance.

Wolves @ Thunder : 15 points à 7/9 au tir dont 0/1 du parking et 1/3 aux lancers, 15 rebonds, 1 passe et 1 contre en 25 minutes

Wolves vs Spurs : 11 points à 4/4 au tir et 3/4 aux lancers, 7 rebonds, 1 passe et 3 contres en 31 minutes

Wolves vs Spurs : 10 points à 4/6 au tir et 2/4 aux lancers, 9 rebonds, 1 passe, 1 contre et 1 steal en 35 minutes

Wolves vs Lakers : 22 points à 7/11 au tir et 8/12 aux lancers, 21 rebonds, 2 passes, 1 steal et 2 contres en 37 minutes

# EVAN FOURNIER

Début de saison plutôt sans saveur pour Vavane, du moins d’un pointd e vue individuel et statistique. Le plus important ? Les Knicks gagnent un peu (3-2), Jalen Brunson est pas mal dans ses nouveaux souliers de franchise player, et on se dit finalement qu’Evan joue à merveille son rôle de vétéran (30 piges depuis hier le gamin), le genre de mec qui analyse son équipe avant de se mettre dans le rôle idéal.

Knicks vs Magic : 8 points à 2/8 du parking et 2/2 aux lancers, 2 rebonds et 2 passes en 27 minutes

Knicks vs Hornets : 14 points à 6/11 au tir dont 2/6 du parking, 3 rebonds, 2 passes et 1 steal en 24 minutes

Knicks @ Bucks : 11 points à 4/12 au tir dont 3/7 du parking et 4 rebonds en 20 minutes

# NICOLAS BATUM

Début de saison relou pour les Clippers, et ça risque d’être un peu compliqué toute la saison étant donné que personne ne sait qui jouera avant le début des rencontres. John Wall, Kawhi Leonard, Paul George… tout le monde est doubtful jusqu’à l’entre-deux et dans ces conditions difficile de créer une alchimie, même si la présence de Nicolas Batum est justement prévue pour ce genre de missions.

Clippers vs Suns : 3 points à 1/3 au tir dont 1/2 du parking, 3 rebonds en 14 minutes

Clippers @ Thunder : 8 points à 2/4 au tir dont 2/3 du parking et 2/2 aux lancers, 4 rebonds, 1 passe et 1 contre en 18 minutes

Clippers @ Thunder : 7 points à 3/4 au tir dont 1/2 du parking, 2 rebonds, 2 passes, 1 contre et 2 steals en 21 minutes

# FRANK NTILIKINA

The French Atèle.

Mavericks @ Pelicans : DNP

Mavericks @ Nets : DNP

Mavericks vs Thunder : DNP

# KILLIAN HAYES

Catastrophique. Heureusement que l’antécédent Jordan Poole existe et on se dit du coup que Kiki sera donc candidat au MIP et au 6MOY dans deux ans. car depuis le début de saison la meilleure perf de l’ancien gamin de Cholet doit sans doute être d’avoir enfilé un maillot retro des Pistons et donc d’avoir été swag en turquoise. Sur le terrain ? Next. Vite.

Pistons @ Wizards : 0 point à 0/6 au tir dont 0/1 du parking et 2 rebonds en 17 minutes

Pistons vs Hawks : 5 points à 2/6 au tir dont 1/2 du parking, 1 rebond, 4 passes, 1 contre et 1 steal en 16 minutes

Pistons vs Hawks : 2 points à 1/6 au tir dont 0/1 du parking, 5 rebonds et 4 passes en 19 minutes

# OUSMANE DIENG

Ousmane prend ses tirs mais fait partie de ces mecs dont le rôle n’est pas encore vraiment défini à OKC. Tout le monde sauf SGA, Lu Dort et Tre Mann en fait, alors on se dit finalement que ce n’est pas si grave et que ça va venir.

Thunder vs Wolves : 5 points à 2/6 au tir dont 1/3 du parking, 6 rebonds, 3 passes, 2 contres et 1 steal en 23 minutes

Thunder vs Clippers : 2 points à 1/4 au tir dont 0/3 du parking, 1 rebond et 1 passe en 10 minutes

Thunder vs Clippers : 2 points à 1/3 au tir dont 0/2 du parking, 1 passe en 13 minutes

Thunder @ Mavericks : DNP

# THEO MALEDON

la belle surprise de la semaine dans le camp français ! Pas de LaMelo, pas de Terry Rozier et pas de Muggsy Bogues, alors Thémal sort du banc au relais de Dennis Smith Jr. La phrase fait absolument flipper mais le Frenchie s’accommode de ce rôle et il a même cartonné la second unit des Knicks. Continue Théo !

Hornets @ Hawks : 4 points à 1/1 au tir et 2/3 aux lancers, 4 passes et 1 steal en 15 minutes

Hornets @ Knicks : 15 points à 6/7 au tir dont 2/2 du parking et 1/1 aux lancers, 4 passes et 1 steal en 16 minutes

Hornets @ Magic : 8 points à 3/5 au tir dont 2/3 du parking, 5 rebonds et 3 passes en 21 minutes

Hornets vs Warriors : 5 points à 2/8 au tir dont 1/4 du parking et 2 passes en 16 minutes

# MOUSSA DIABATÉ

Une toute petite apparition, ça mérite mieux et ça va probablement venir, tout comme les minutes en G League quad la saison commencera.

Clippers vs Suns : DNP

Clippers @ Thunder : DNP

Clippers @ Thunder : 3 points à 1/1 au tir et 1/1 aux lancers, 2 rebonds, 1 passe et 1 steal en 2 minutes

# OLIVIER SARR

Toujours blessé, Olivier Marre.

Blazers @ Lakers : DNP

Blazers @ Nuggets : DNP

Blazers vs Heat : DNP

Blazers vs Rockets : DNP

