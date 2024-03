Le récap NBA du jour : Chris Paul vs Tony Brothers, le show Wemby, et March Madness

La saison NBA est plus que lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Le joueur des Pistons Stanley Umude est out pour le reste de la saison (fracture de la cheville). (Source : RealGM)

Javonte Green revient aux Bulls pour 10 jours. (Source : ESPN)

Les Wizards vont-ils finalement déménager ? Dans ce dossier aux multiples rebondissements, le procureur général du District of Columbia Brian Schwalb a indiqué au propriétaire de la franchise de Washington Ted Leonsis qu’il ne pourra pas faire déménager cette dernière avant 2047. La cause ? Un précédent accord de location signé en 2007.

BREAKING: DC's attorney general told Monumental Sports on Monday they can't move the Washington Capitals and Wizards from DC until 2047, citing a 2007 bond/lease agreement. @DCAttorneyGen says Monumental can't break agreement even if they paid off bond debt early. @DCNewsNow pic.twitter.com/qX3LBqoC62

— Ben Dennis DC News Now (@broadcastben_) March 22, 2024

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

LE PROGRAMME DE LA NUIT

Par ici la preview complète.