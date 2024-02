Le récap NBA du jour : sélections All-Star, blessures, et rumeurs de transfert

La saison NBA est plus que lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Touché à la cheville, l’intérieur des Pistons Isaiah Stewart ratera entre 10 et 14 jours de compétition. (Source : ESPN)

Zach LaVine (pied) ratera minimum une semaine de plus. Rejouera-t-il un jour avec les Bulls ? (Source : NBC Sports Chicago)

Un lot comprenant six chaussures de Michael Jordan – une de chaque Finale NBA jouée par les Bulls (signé et porté par MJ lors du match décisif) – est parti pour 8 millions de dollars aux enchères.

BREAKING: One Michael Jordan game-used shoe from all six of his NBA title clinching games (91-93, 96-98), all signed by Jordan, has sold at @Sothebys for $8,023,800.

The lot was consigned by a collector who bought the set from former Bulls PR director Tim Hallam. pic.twitter.com/7s67RqIkH3

— Darren Rovell (@darrenrovell) February 2, 2024

LeBron James accuse les médias d’avoir mis la pression sur Joel Embiid afin qu’il joue malgré les blessures. Le pivot des Sixers est actuellement touché au ménisque et pourrait rater plusieurs semaines.

Now he’s out with an injury because of it. Not 1 person has went back on tv or their dumbass podcast and apologized to that MAN!! No accountability 🗑️🗑️🗑️

— LeBron James (@KingJames) February 2, 2024

Pete Dominguez rejoint le staff de Doc Rivers à Milwaukee en tant qu’assistant. Il a déjà bossé avec Doc aux Clippers et aux Sixers. (Source : The Athletic)

Toujours chez les Bucks, l’intérieur Marquese Chriss rejoint l’équipe de G League de la franchise. (Source : Wisconsin Herd)

Pour les qualifs à l’AmeriCup, Team USA sera coaché par Jerome Allen, qui remplace Dave Joerger désormais aux Bucks. (Source : ESPN)

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

LE PROGRAMME DE LA NUIT

La preview de la soirée.