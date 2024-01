La saison NBA est désormais bien lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Pas de retrouvailles entre Kristaps Porzingis et les Mavericks ce lundi. En back-to-back, l’intérieur des Celtics est out (genou). (Source : ESPN)

La NBA a changé l’horaire du match Pistons – Thunder dimanche prochain, qui se jouera finalement à 14h heure locale (20h en France). La raison ? Les Detroit Lions (NFL) joueront leur finale de conférence à San Francisco à 18h30 (0h30 en France).

NBA has changed next Sunday’s OKC at Detroit game to 2pm, for Lions reasons.

— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) January 21, 2024

Toujours au rayon programme, les Grizzlies ne seront pas diffusés en antenne nationale face aux Cavaliers (1er février) et aux Celtics (4 février). Pas besoin de vous expliquer pourquoi… (Source : AP).

22 janvier 2006.

À jamais dans les mémoires. pic.twitter.com/EaUlDqCceT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 22, 2024

