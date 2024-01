Kevin Durant et Joel Embiid élus joueurs de la semaine en NBA

Comme chaque lundi soir, place aux joueurs de la semaine ! Kevin Durant et Joel Embiid sont aujourd’hui récompensés pour leurs récentes performances.

Sur cinq victoires de suite, les Suns ont trouvé leur rythme de croisière et Kevin Durant n’est évidemment pas étranger à cela : 31 points, 6,3 rebonds et 2,3 contres de moyenne, le tout à 60% au tir dont 48% à 3-points et 100% aux lancers-francs. Sous son impulsion, Phoenix a réalisé un gros comeback face à Sacramento, avant de s’imposer chez les Pelicans (où Devin Booker a mis 52 points…) puis face aux Pacers. Offensivement létal, mais aussi présent en défense, KD est en pleine bourre… même si ça ne fait pas de lui le GOAT.

Phoenix Suns forward Kevin Durant and Philadelphia 76ers center Joel Embiid have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 13 of the 2023-24 season (Jan. 15-21). pic.twitter.com/5tF2s1aDWT

— NBA Communications (@NBAPR) January 22, 2024

Joel Embiid n’a lui pas tardé à reprendre ses habitudes de MVP depuis son retour de blessure : 37,8 points, 8,5 rebonds, 5 passes, 1,3 steal et 1,3 contre, le tout en seulement 34,4 minutes par match. Jojo a mis 41 pions à Houston, 41 contre les Nuggets dans un sommet contre Nikola Jokic, avant de dominer le Magic et les Hornets. Les Sixers ont remporté l’ensemble de leurs quatre matchs.

Parmi les autres nominés à l’Ouest : Devin Booker (Suns), Paul George et James Harden (Clippers), Anthony Davis (Lakers), Jerami Grant (Blazers) et Nikola Jokic (Nuggets). Dans la Conférence Est : Jalen Brunson (Knicks), Dejounte Murray (Hawks), Donovan Mitchell et Jarrett Allen (Cavaliers).

Source texte : NBA