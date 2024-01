On attendait avec impatience la première rencontre entre Victor Wembanyama et Joel Embiid, et si le premier a été très bon (33 points), le second a très vite montré que cette soirée serait “différente”. Différente elle le fût, et ce matin les adjectifs manquent.

Il avait coché ce match, comme tous les pivots de NBA qui rencontrent Victor Wembanyama pour la première fois.

Sauf que quand Joel Embiid coche un match, il le coche vraiment.

Injouable. Inarrêtable. Unstoppable. Trop puissant. Dans la zone. MVP. On est plus sur un champ lexical que sur de vrais synonymes mais on s’est compris. Et si vous avez vu comme nous ce match en direct, vous êtes probablement encore sous le choc. Sous le choc d’un Joel Embiid dans son prime, en pleine force de l’âge, sûr de son talent et fort d’un combo puissance / technique / adresse peut-être jamais vu en NBA. On va trop loin ? Peut-être, mais essayez donc d’écrire en position fœtale.

Cette nuit Joel Embiid n’a pas seulement battu des records, on va y venir, il a surtout mis un titre au livre de sa carrière, en attendant, on l’espère pour lui, qu’il remplisse un jour le chapitre de la gloire collective. En attendant, Joel a profité du plus bel écrin – une rencontre avec Wemby – pour rajouter son nom à quelques listes historiques…

70 points à 24/41 au tir dont 1/2 du parking et 21/23 aux lancers, 18 rebonds, 5 passes, 1 steal et 1 contre en 37 minutes

Cette ligne de stats n’a absolument aucun sens.

Une démolition en règle de la raquette des Spurs, commencée lors d’un premier quart-temps que Joel Embiid terminera avec plus de 20 points au compteur. Déjà. 40 à la mi-temps, dans les 55 après trois quart-temps, on vous résume ça à la louche car, très honnêtement, sur le moment l’émotion brisait toutes les calculettes en deux et ici on préfère le ressenti aux chiffres. Toujours est-il qu’après être parti souffler quelques minutes et grâce à des Spurs qui ne lâchaient rien, Nick Nurse a finalement pu rappeler Joel sous des chants dont vous imaginez bien la teneur, en trois lettres, afin que le surpuissant pivot puisse parachever son œuvre et mettre Wilt Chamberlain et Allen Iverson dans le rétro, entre autres records.

70 POINTS

18 REBONDS

5 PASSES

24/41 AU TIR

21/23 AUX LANCERS FRANCS

RECORD ALL TIME DES SIXERS

RECORD PERSONNEL EXPLOSÉ

JOEL « BACK TO BACK MVP » EMBIID !! pic.twitter.com/v4iVFmH5rc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2024



Rien n’aura résisté à Joel Embiid cette nuit. Records personnels aux points, aux rebonds offensifs, aux tirs marqués, aux tirs tentés, et une place parmi les neuf extraterrestres ayant déjà inscrit 70 points dans un match de basket. Cette soirée du 22 janvier restera quoiqu’il arrive dans les annales de la NBA, annales avec deux N sauf pour la défense texane et les statisticiens de la rencontre. Le plus drôle dans cette histoire ? C’est qu’à l’heure de ces lignes rien n’indique que Joel Embiid sera le meilleur scoreur de cette nuit de NBA… mais ça c’est encore une autre histoire, que vous pouvez retrouver, j’en suis sûr, sur votre site préféré.

Les highlights des 70 points de Joel Embiid face aux Spurs : pic.twitter.com/cPUY1rWvmU

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2024