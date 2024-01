Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir (du lundi 22 au dimanche 28 janvier 2024), pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Énormes chocs en NBA à partir de demain soir, dans le cadre de la NBAQ Rivals Week, semaine un peu spéciale lors de laquelle les concurrents les plus marqués s’affrontent, lors de laquelle les rivalités entre franchises ou entre joueurs sont décuplées. Cette semaine ? On aura droit à du lourd sur beIN avec du Victor Wembanyama vs Chet Holmgren, du Clippers vs Lakers ou encore du Joel Embiid face à Nikola Jokic. Envoyez le programme !

Dans la nuit du lundi 22 janvier :

Sixers – Spurs à 1h (beIN 1)

Suns – Bulls à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 23 janvier :

Pelicans – Jazz à 2h (beIN 4)

Clippers – Lakers à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 24 janvier :

Mavericks – Suns à 2h30 (beIN 4)

Spurs – Thunder à 3h30 (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 25 janvier :

Pacers – Sixers à 1h (beIN 4)

Warriors – Kings à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 26 janvier :

Hawks – Mavericks à 1h (beIN 1)

Bucks – Cavs à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 27 janvier :

Nuggets – Sixers à 23h30 (beIN 3)

Nets – Rockets à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 28 janvier :

Pacers – Grizzlies à 21h (beIN 3)

Magic – Suns à 0h (beIN 4)

On imprime gentiment le programme beIN Sports, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé durant les sept prochains jours sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…