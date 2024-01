Nicolas Batum : “Nick Nurse me voulait absolument !”

Nicolas Batum était l’invité du Sunday Night Live hier soir sur beIN Sport. Petite tradition dominicale s’il en est puisque Rémi Réverchon a déjà reçu cette année Ousmane Dieng, Bilal Coulibaly ou encore Zaccharie Risacher pour papoter un peu. Autre génération cette fois-ci, et à la mi-temps du match entre Clippers et Nets, l’ailier des 76ers a pu s’exprimer sur sa saison, sur l’Équipe de France, sur son futur…

Nicolas Batum a subi un gros changement en début de saison. Tradé de Los Angeles vers Philadelphie, il s’est exprimé sur son changement d’environnement.

“Bien, j’ai pas à me plaindre, j’ai 35 ans et je joue 25-26 minutes par match et encore, je pense que je pourrais jouer plus. Je suis dans une équipe qui a un vrai rythme. Même si je n’ai pas fait le training camp, j’ai réussi à m’adapter rapidement.” “Ca aide de jouer avec Joel, c’est le meilleur joueur de la Ligue et le fait de jouer avec lui – vu que le coach calque mes minutes qu’avec lui – ça aide aussi.”

Pas étonnant tant le groupe paraît solide. Jouer avec Embiid c’est l’assurance d’avoir des décalages et Nico est le joueur parfait pour les exploiter. En 27 matchs dans la cité de l’amour fraternel, il tourne à 47% à 3-points (!) ce qui peut aussi expliquer le feat avec le MVP en titre. Le coach ? Pareil la Dolce Vita :

“Coach Nick Nurse, on s’entend très très bien. C’est quelqu’un que je connais depuis un moment. Quand je suis parti de Charlotte, il me voulait absolument à Toronto donc j’ai beaucoup parlé avec lui. C’est quelqu’un qui m’apprécie beaucoup donc ça a été très simple. (de s’adapter, ndlr)”

Nico a aussi évoqué le fait de potentiellement… continuer sa carrière l’année prochaine puisque ça se passe très bien pour lui, avec un gros temps de jeu et des responsabilités. Le capitaine des Bleus avait annoncé que ce serait sa dernière année en NBA mais il ne se pose pas la question pour l’instant. Batman pourrait continuer à veiller…

“Je ne pense pas à ça, moi je joue et je ne pense pas à l’année prochaine. Je profite, ça fait 16 ans que je suis en NBA. J’ai vu une stat, il n’y a que 9 joueurs de 35 ans et plus qui jouent au moins 24 minutes par match et j’en fais partie. Je suis arrivé à un âge où je me prends plus la tête.”

Si le Frenchie a de l’expérience en NBA, il est aussi le capitaine et vétéran en chef de l’Équipe de France. Après l’annonce de la liste pour les fenêtres de qualification pour l’Euro 2025, il est revenu sur la sélection bleue. Et en vrai patron, il est heureux de la transition qui s’opère.

“C’est bien d’avoir une nation avec beaucoup de talents. Il y a des noms qu’on connaît comme Andrew Albicy. Mais des joueurs comme Nadir Hifi ou Zaccharie Risacher… eux c’est la suite et c’est bien qu’on puisse enchaîner. Il y a 2-3 énergumènes en NBA qui vont pas tarder à prendre place. J’essaie d’apporter mon truc et savoir que derrière, ils peuvent l’emmener encore plus haut c’est bien, faut en profiter.”

La grosse interview à retrouver ci-dessous !

