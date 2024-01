On le sait, de plus en plus de joueurs NBA se lancent dans le gaming. Alors quand un jeu aussi mythique que Tekken est sur le point de sortir un nouvel opus, certains se prêtent… au jeu justement. Comme les joueurs des Wolves Mike Conley et Karl-Anthony Towns.

Dans quatre jours, le 26 janvier 2024, Tekken 8 va voir le jour sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Quatre jours encore à attendre pour les fans de la légendaire saga… sauf quand on est Mike Conley et Karl-Anthony Towns, qui ont pu prendre les manettes en avance. Le meneur et l’intérieur des Wolves apparaissent effectivement dans le dernier trailer du jeu, se rendant coup pour coup dans des combats endiablés tout en prenant le temps de customiser leur avatar.

Visiblement, c’est KAT qui a fini par l’emporter, mais on peut compter sur Mike pour prendre sa revanche ASAP…