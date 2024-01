Flashback : quand Damian Lillard tournait à… 50 points de moyenne en janvier 2020

Les coups de chaud en NBA, ça arrive. On envoie une alerte sur Twitter, on dit qu’il est bouillant et basta cosi. En général, le joueur est en feu pendant un ou deux matchs en dépassant la quarantaine et c’est déjà incroyable dans une ligue aussi compétitive. Et puis il y a Damian Lillard… Quasi 50 points de moyenne pendant 6 matchs entre le 20 janvier et le 1er février 2020. Une véritable torche humaine.

Damian Lillard est un attaquant fantastique. Un scoreur parmi les meilleurs de NBA et un shooteur qui pourrait prétendre au titre de meilleur de notre génération si un certain Stéphane Epice n’existait pas. Sa saison 2019-20 est peut-être sa meilleure en carrière, saison durant laquelle il a particulièrement affolé les compteurs.

Lillard reste alors sur des Playoffs 2019 exceptionnels, avec notamment le buzzer contre Oklahoma City et une Finale de Conférence atteinte. Mais la saison suivante est moins rose à Portland : au 20 janvier 2020, les Blazers n’ont gagné que 19 matchs pour 26 défaites et C.J McCollum est blessé à la cheville. Dame DOLLA doit donc assurer en compagnie de Carmelo Anthony, Nassir Little, Anfernee Simons (sophomore) et le grand Hassan Whiteside en pivot. Compliqué…

En ce 20 janvier, Portland affronte une autre équipe en galère : les Golden State Warriors de D’Angelo Russell, Alec Burks et le légendaire Eric Paschall. Des Warriors qui n’ont que 10 victoires en 45 matchs. Sacrée époque. Les Blazers doivent gagner en ce jour de MLK Day pour ne pas s’enfoncer encore plus. Décor posé, on peut appeler notre protagoniste qui va tout déchirer pendant 6 matchs, à commencer donc par celui-ci.

Malgré des Guerriers pas bons durant cette saison, les hommes de Terry Stotts sont menés de 3 points (113-110) avec 24 secondes à jouer. Damian Lillard est parfaitement à l’heure et sur un shoot très compliqué, il envoie tout le monde en prolongation. En OT, il va encore être clutch et faire gagner son équipe. Résultat des courses : 61 points, 10 rebonds et 7 passes à 17/37 au shoot dont 11/20 à 3-points et 16/16 aux lancers. Par la même occasion, il bat le record de franchise qui lui appartenait déjà et permet à son équipe de remporter un match mal embarqué à base de shoots du logo, sur deux défenseurs, ou en déséquilibre…

Dame’s 61-PT performance was one for the record books 📚 pic.twitter.com/4fYDZ85iBE

— NBA on TNT (@NBAonTNT) January 21, 2020

3 jours plus tard, c’est Dallas qui débarque en ville et l’horloge la plus connue de NBA va encore une fois faire du sale malgré la défaite : 47 points, 6 rebonds et 8 passes à 16/28 au shoot dont 8/15 à 3-points. Un back-to-back à plus de 45 points c’est déjà très rare, mais attendez la suite. 3 jours plus tard, les Pacers arrivent dans un mauvais timing puisque le numéro 0 n’a pas prévu de perdre. Allez, nouvelle ligne de stats de fou : 50 points, 6 rebonds et 13 passes (!) à 14/23 au tir, 8/12 à 3 points et 14/16 sur la ligne pour une victoire 139-129. Pour une fois, il a été bien aidé par le retour de McCollum qui met 28 points.

3 matchs. 52 points de moyenne avec plus de 9 passes en 53,4/57/95. On est au prime des pull-ups à 10 mètres, du drive et de la création à foison. Sur pick-and-roll, interdiction de passer sous l’écran et interdiction de défendre en drop sinon la punition est instantanée. Mais même comme ça, le gars s’en fiche complet. Il est vraiment indéfendable et est le meilleur joueur du monde à ce moment-là.

Vous savez ce qui est le plus drôle dans tout ça ? C’est qu’on n’en est qu’à la moitié…

Damian Lillard va pourtant avoir un gros coup de mou au milieu de cette série de 6 matchs, contre les Rockets : seulement 36 points ! Un “match sans” pour lui et à oublier tant il n’a pas été présent au scoring (oui on aime bien l’ironie). Il s’est bien rattrapé avec 11 passes et 10 rebonds, encore heureux. Après ça, Dame a envie de passer ses nerfs sur une autre franchise et ce sera donc les Lakers. Un match clairement pas comme les autres – rempli d’émotion et où le sportif passe au second plan – puisque le légendaire Kobe Bryant est décédé 2 jours plus tôt. La seule perte de balle du meneur de l’Oregon sera pour honorer le numéro du Mamba. Lillard va tout de même envoyer 48 points, 9 rebonds, 10 passes et un poster très violent sur Anthony Davis. Normal quoi.

Le dernier match de cette série incroyable sera contre Utah. Et devinez quoi ? C’est un nouveau carton. En back-to-back s’il vous plaît : 51 points et 12 passes à 9/15 à 3-points. Le type est juste injouable !

Seule une TrashTalk curse peut alors le stopper et chez TrashTalk on l’a bien compris. Une vidéo plus tard, la série se termine à Denver par une défaite. 21 points pour notre pyromane préféré qui a arrêté ses bêtises. Des bêtises très sales puisqu’au final, on a 48,8 points de moyenne, 7 rebonds et 10 passes à 57% à 3-points et, préparez-vous, 62% au shoot à 9 mètres et plus !! Pour ceux qui ne sont pas au courant, la ligne est à 7m23 normalement. Insensé.

La NBA va se stopper en mars pour cause de COVID. Mais dans la bulle d’Orlando, Damian Lillard continuera de défier les lois du basket : 38 points de moyenne pour la fin de la saison régulière et l’Oregon tout entier porté vers les Playoffs. Une saison individuelle de grande classe.