Quoi de mieux qu’un petit résumé de la nuit pour démarrer la semaine du bon pied ? La réponse est dans la question. KD qui en colle 40, Jokic qui en colle 40, bienvenue en NBA, au pays des MVP.

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Nets avaient les Clippers à leur botte. Mikal Bridges était chaud et les Clippers très froids. Puis vint un 22-0 au dernier quart pour les Californiens, ça calme.

Le Magic a remporté le Floridico grâce au duo Banchero / Wagner.

42 points, 12 rebonds et 8 passes pour Nikola Jokic à Washington, une soirée de plus au boulot pour le Joker.

Jayson Tatum a dévissé, Jaylen Brown a tapé un triple-double mais a loupé un auto alley-oop et Kristaps Porzingis a été dominant. Victoire de Boston chez les Rockets malgré un nouveau gros match d’Alperen Sengun (24/12/10).

15 points pour Pascal Siakam mais pas de Tyrese Haliburton à Phoenix, et les Pacers qui s’inclinent face aux 91 points du trio KD (40) / Booker (26) / Beal (25)

Victoire tranquille des Lakers face à Portland, D’Angelo Russell toujours en très grande forme.

Les Français de la nuit en NBA

Pas de Moussa Diabaté face aux Nets

9 points, 3 rebonds, 1 passe, 1 steal et 4 contres pour Bilal Coulibaly face aux Nuggets

Théo Maledon toujours porté disparu à Phoenix

Rayan Rupert a eu droit au garbage face aux Lakers (4 points à 2/5 au tir)

Olivier Sarr et Ousmane Dieng ont joué en G Leagu (14 points et 6 passes pour OD)

Le highlight de la nuit, deux pour le prix d’un

Le point TTFL du matin

Les classements

Le programme de ce soir