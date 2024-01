La magie de la NBA a encore frappé hier soir. Les Clippers étaient nuls, puis d’un coup de baguette magique ils ont transféré Terance Mann leur nullité dans les mains des joueurs des Nets.

Les Nets n’ont remporté que 4 de leurs 19 derniers matchs, les Clippers ont gagné 18 de leurs 22 dernières rencontres. Malgré tout ? Horaire ou pas horaire (match à 12h30 heure locale), hier les joueurs de Tyronn Lue se sont pointés à la salle avec des morceaux de chips entre les dents pour les uns, et les cernes de la soirée de la veille pour les autres. Les Nets en ont profité, Mikal Bridges a dominé, et on se dirigeait donc vers une victoire plaisante pour Brooklyn, eux qui ont bien besoin de respirer actuellement.

Puis soudain.

Le 22-0 des Clippers pour abattre les Nets… incroyable. pic.twitter.com/ABQvaT47md

Kawhi Leonard qui se met à rentrer tous ses tirs, et comme un symbole tout part d’une énorme brique de Spencer Dinwiddie. Derrière c’est la cavalerie, et les Nets ne s’en remettront jamais.

Nan la tête de Vaughn et le bandeau en dessous c’est pour m’abattre https://t.co/ZjDObmaaIH

22-0 en plein quatrième quart, 41-15 pour finir le match, et l’autre qui se marre en conférence de presse. On nous dirait que ça tanke à Brooklyn qu’on y croirait presque, alors vivement… la trade deadline, y’a un bon coup de pied à mettre là.