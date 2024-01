Ils sont quatorze cette saison. Quatorze joueurs français à évoluer en NBA. On attend des fortunes diverses pour les uns et les autres, de la superstar montante (Victor Wembanyama) aux futurs anciens combattants (Nicolas Batum) en passant par l’arrivée de jeunes pousses intéressantes (Bilal Coulibaly, Ousmane Dieng…) ou les leaders confirmés (Rudy Gobert). Quatorze Frenchies qui feront toute la saison la promo du pain et du calendos, mais surtout quatorze Frenchies qui tenteront un push de plus avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette semaine ? Les copains Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly ont vécu leur rêve de gosse.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Victor a passé la seconde cette semaine. Il ne joue toujours pas plus de 30 minutes, il ne joue toujours pas les back-to-backs, mais le peu qu’il est là Wemby surdomine des deux côtés du terrain. Une mixtape lors de la deuxième mi-temps face aux Hawks, un gros match à Boston, et en bonus track cette rencontre face à son pote et ancien coéquipier Bilal Coulibaly. Le flex est TER-RIBLE. Ça ira cette fois-ci pour être Rookie du mois ?

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 19,9 points à 46,2% au tir dont 29,6% du parking et 79,9% aux lancers, 10,1 rebonds, 2,9 passes, 1,1 steal et 3,2 contres en 28,5 minutes

OH. MY. VICTOR!!

0 points à la mi-temps ? @Wemby termine le match avec :

26 POINTS

13 REBONDS

5 CONTRES

12-18 FG

📽 pic.twitter.com/ntqNE7aFVQ

— NBA France (@NBAFRANCE) January 16, 2024

Le match de @Wemby au TD Garden

27 PTS

5 REB

1 AST / 1 BLK

10-19 FG

5-6 FT

Les Spurs s’inclinent 98-117 pic.twitter.com/j8RP1C6if7

— NBA France (@NBAFRANCE) January 18, 2024

𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐑 & 𝐁𝐈𝐋𝐀𝐋.

Victor Wembanyama :

24 PTS | 8 REB | 4 AST | 6 BLK

Bilal Coulibaly :

14 PTS (6-9 FG) | 4 REB | 1 AST | 1 BLK

Les Spurs l’emportent 131-127 ! pic.twitter.com/yskUq7goLb

— NBA France (@NBAFRANCE) January 21, 2024

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Une défaite fac eau Thunder en fin de semaine mais globalement Rudy a encore sacrément dominé cette semaine, même face à OKC. Toujours favori selon la majorité des observateurs pour le trophée de DPOY en fin de saison, la Gobe va peut-être même pousser le bouchon en redevenant All-Star, c’est la dernière rumeur en vogue du côté de St-Quentin et ce serait totalement mérité.

Wolves @ Pistons : 19 points à 8/11 au tir et 3/4 aux lancers, 16 rebonds, 2 passes et 1 contre en 38 minutes

Wolves vs Grizzlies : 17 points à 5/10 au tir et 0/1 du parking et 7/10 aux lancers, 10 rebonds, 4 passes et 6 contres en 39 minutes

Wolves vs Thunder : 7 points à 1/6 au tir et 5/8 aux lancers, 18 rebonds et 2 passes en 33 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 13,2 points à 62,7% au tir et 62,8% aux lancers, 12,5 rebonds, 1,2 passe, 0,7 steal et 2,1 contres en 32,9 minutes

RUDY. GOBERT. 🐺

15 POINTS / 18 REBONDS / 4 CONTRES

Les @Timberwolves l’emportent 109-105 face aux Clippers ! pic.twitter.com/zahBAk8fet

— NBA France (@NBAFRANCE) January 15, 2024

🇫🇷 @rudygobert27 lors de ses 3 derniers matchs

21 PTS / 12 REB / 3 BLK / 80% FG

24 PTS / 17 REB / 2 BLK / 82% FG

15 PTS / 18 REB / 4 BLK / 80% FG

🗳 https://t.co/DCPKAmm07T pic.twitter.com/81el56NpOg

— NBA France (@NBAFRANCE) January 15, 2024

MR. DOUBLE-DOUBLE. 🇫🇷

19 POINTS

15 REBONDS

8-11 FG@rudygobert27 & les @Timberwolves vainqueurs à Detroit, leaders à l’Ouest ! 🐺

Gobert — 19 PTS | 15 REB | 8-11 FG pic.twitter.com/HD6q1MgSBm

— NBA France (@NBAFRANCE) January 18, 2024

RUDY.

GOBERT.

🏀 17 POINTS

👋 10 REBONDS

🚫 6 CONTRES

Nouvelle victoire des @Timberwolves, 118-103 face aux Grizz ! 🐺 pic.twitter.com/B6NfhJTQfM

— NBA France (@NBAFRANCE) January 19, 2024

🐺 🇫🇷

7 POINTS

18 REBONDS

2 PASSES

WOLVES WIN pic.twitter.com/A49DHgiSL7

— NBA France (@NBAFRANCE) January 21, 2024

pic.twitter.com/a8SIRxuwCr

— NBA France (@NBAFRANCE) January 21, 2024

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Semaine contrastée pour Bilal, avec en point d’orgue ce back-to-back entre samedi et dimanche, lors duquel il a pu croiser Victor Wembanyama et lâcher face aux Spurs l’un de ses meilleurs matchs de la saison. Toujours aussi excitant à voir jouer, son seul défaut reste la franchise dont il fait preuve dans laquelle il joue.

Wizards vs Pistons : 2 points à 1/4 au tir dont 0/1 du parking, 4 rebonds et 2 passes en 27 minutes

Wizards @ Knicks : 5 points à 1/4 au tir dont 1/3 du parking et 2/2 aux lancers, 3 rebonds et 2 passes en 17 minutes

Wizards vs Spurs : 14 points à 6/9 aux tirs dont 2/2 du parking et 0/2 au lancer, 4 rebonds, 1 passe et 1 contre en 23 minutes

Wizards vs Nuggets : 9 points à 4/9 au tir dont 1/3 aux lancers, 3 rebonds, 1 passe, 1 steal et 4 contres en 31 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 8,3 points à 47,5% au tir dont 40% du parking et 64,9% aux lancers, 4,3 rebonds, 1,8 passe, 0,8 steal et 0,8 contre en 26,2 minutes

Ouiiiiii Bilal ! ✈️ pic.twitter.com/PZtFZk5XTK

— NBA France (@NBAFRANCE) January 16, 2024

Quel plaisir. 💙 pic.twitter.com/25xHhLm0tE

— NBA France (@NBAFRANCE) January 21, 2024

brotherhood. 🇫🇷 pic.twitter.com/1A8y7fsyJ0

— NBA France (@NBAFRANCE) January 21, 2024

# Nicolas Batum (Philadelphia Sixers)

Le taulier continue ses travaux en défendant dur, en jouant pour les copains et en rentrant des tirs très hauts au dessus de sa tête. Bénédiction pour les Sixers d’avoir un Batum à ce niveau-là, c’est que Nico commencerait presque à penser à l’avenir, c’est beau la jeunesse.

Sixers vs Rockets : 5 points à 2/7 au tir dont 1/3 du parking, 5 rebonds, 3 passes, 2 steals et 1 contre en 28 minutes

Sixers vs Nuggets : 8 points à 3/4 au tir dont 2/3 du parking, 4 rebonds, 2 passes et 2 contres en 35 minutes

Sixers @ Magic : 3 points à 1/2 du parking, 2 rebonds et 5 passes en 20 minutes

Sixers @ Hornets : 9 points à 4/6 au tir dont 1/3 du parking, 5 rebonds, 1 passe, 2 steals et 2 contres en 29 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 5,8 points à 52,5% au tir dont 46% du parking et 64,3% aux lancers, 3,7 rebonds, 2,3 passes, 0,7 steal et 0,8 contre en 24,7 minutes

NIC🚫. ☝️

5 PTS / 5 REB / 3 AST / 2 STL / 1 BLK @SIXERS WIN pic.twitter.com/vUQ50eKAzP

— NBA France (@NBAFRANCE) January 16, 2024

NICO 🇫🇷

8 PTS

4 REB

2 ASTS

2 BLK @nicolas88batum & les @sixers vainqueurs face à Denver, Phily est 3ème à l’Est (26-13) pic.twitter.com/2JfCUzpbSC

— NBA France (@NBAFRANCE) January 17, 2024

Juste 90 secondes de Nicolas Batum face aux Nuggets dans votre TL. pic.twitter.com/PzRybIHgrF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2024

NICO.

9 POINTS / 5 REBONDS

1 AST / 2 STL / 2 BLK

Les @Sixers l’emportent 97-89 face aux Hornets ! pic.twitter.com/OPCOA5A8Vf

— NBA France (@NBAFRANCE) January 21, 2024

[📺LIVE] 🏀 #NBA

🎙️ Sa saison avec les 76ers, sa forme, son futur… Nicolas Batum a répondu aux questions de @SoFrenchProd !#SNL #NBAextra pic.twitter.com/J6LlVoNLe3

— NBAextra (@NBAextra) January 21, 2024

# Killian Hayes (Detroit Pistons)

Très propre à la distribution, Killian régale et ne perd pas un ballon. Par contre il ne score pas non plus, et dans un monde où Alec Burks envoie des perfs à 33 points, ça va vite devenir problématique.

Pistons @ Wizards : 4 points à 2/4 au tir dont 0/1 du parking, 1 rebond et 6 passes en 24 minutes

Pistons vs Wolves : 8 points à 4/4 au tir, 1 rebond et 8 passes en 28 minutes

Pistons vs Bucks : 2 points à 1/3 au tir, 1 rebond, 5 passes et 1 steal en 18 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 7,3 points à 40,8% au tir dont 27,9% du parking et 68,1% aux lancers, 2,8 rebonds, 4,9 passes, 0,9 steal et 0,5 contre en 24,7 minutes

French connection’ 🇫🇷

Killian Hayes x @RudyGobert27 pic.twitter.com/s6mlVejuLW

— NBA France (@NBAFRANCE) January 18, 2024

Killian face aux Wolves 📽

8 POINTS / 8 PASSES

4-4 FG pic.twitter.com/O2K4yOdTFB

— NBA France (@NBAFRANCE) January 18, 2024

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Une petite apparition face aux Lakers en début de semaine avant de reprendre un peu de rythme hier en G League.

Thunder @ Lakers : 5 points à 2/5 au tir dont 1/4 du parking et 3 rebonds en 12 minutes

Thunder @ Clippers : 0 point à 0/1 du parking et 1 rebond en 4 minutes

Thunder @ Jazz : DNP

Thunder @ Wolves : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 4,2 points à 42,3% au tir dont 30,8% du parking et 83,3% aux lancers, 1,9 rebond, 0,9 passe et 0,1 steal en 11,4 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue @ Rip City Remix : DNP

Oklahoma City Blue @ Salt Lake City Stars : DNP

Oklahoma City Blue @ Salt Lake City Stars : DNP

Oklahoma City Blue vs Mexico City Capitanes : 14 points à 7/12 au tir dont 0/2 du parking et 2/2 aux lancers, 3 rebonds, 6 passes, 2 steals et 1 contre en 31 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 14,8 points à % 39au tir dont 23,1% du parking et 69,6% aux lancers, 6,1 rebonds, 2,9 passes, 1,3 steal et 0,4 contre en 28,9 minutes

# Evan Fournier (New York Knicks)

Rentré 5 minutes face aux Wizards pour que les acquéreurs potentiels se souviennent de son existence. Allez Evan, on le sent, tu seras bientôt libéré de cette chape de plomb new-yorkaise.

Knicks vs Magic : DNP

Knicks vs Rockets

Knicks vs Wizards : 0 point à 0/4 au tir dont 0/3 du parking et 1 rebond en 5 minutes

Knicks vs Raptors : DNP

Les stats d’Evan Fournier cette saison en NBA : 4 points à 20% au tir au tir dont 13,3% du parking et 100% aux lancers, 1,3 rebond, 1 passe et 1,3 steal en 13 minutes

# Frank Ntilikina (Charlotte Hornets)

HE’S BACK !!! Enfin presque. Premier match NBA pour le F depuis le mois d’avril, il va falloir reprendre le rythme.

Hornets @ Pelicans : 0 point à 0/1 du parking, 1 rebond et 1 passe en 4 minutes

Hornets vs Spurs : DNP

Hornets vs Sixers : DNP

Les stats de Frank Ntilikina cette saison en NBA : en attente de téléchargement

# Moussa Diabaté (Los Angeles Clippers)

Moussa Diaba T’es où ?

Clippers vs Thunder : DNP

Clippers vs Nets : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 2,7 points à 50% au tir et 75% aux lancers, 2 rebonds, 0,4 passe et 0,4 steal en 5,8 minutes

En G League :

Ontario Clippers @ Memphis Hustle : DNP

Ontario Clippers @ Santa Cruz Warriors : DNP

Ontario Clippers @ Santa Cruz Warriors : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 12 points à 49,2% au tir dont 0% du parking et 64,7% aux lancers, 8,4 rebonds, 1,4 passe, 1,2 steal et 1,6 contres en 32,2 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

A deux doigts d’être le meilleur rookie des Blazers cette saison, oh la balle perdue.

Blazers vs Nets : DNP

Blazers vs Pacers : DNP

Blazers @ Lakers : 6 points à 2/5 au tir dont 0/2 du parking et 2/2 au lancer et 1 rebond en 6 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 2 points à 29% au tir dont 24,1% du parking et 60%% aux lancers, 1,1 rebond, 0,5 passe et 0,1 steal en 6,8 minutes

En G League :

Rip City Remix vs Oklahoma City Blue : DNP

Les stats de Rayan Rupert cette saison en G League : 13,2 points à 42,9% au tir dont 44,3% du parking et 73,1% aux lancers, 6,5 rebonds, 2,4 passes, 0,9 steal et 0,2 contre en 32,1 minutes

Rayan Rupert 🇫🇷

11 POINTS (son record de points en NBA)

4-5 FG

3-3 3PM

5 REBONDS

2 PASSES

15 minutes @trailblazers x #RipCity pic.twitter.com/0rWjpguPPc

— NBA France (@NBAFRANCE) January 15, 2024

# Olivier Sarr (Oklahoma City Thunder)

Sarr est réapparu en G League hier soir, et on avait un peu oublié son existence.

Thunder @ Lakers : DNP

Thunder @ Clippers : DNP

Thunder @ Jazz : DNP

Thunder @ Wolves : DNP

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en NBA : 2,5 points à 54,5% au tir dont 40% du parking et 75% aux lancers, 3,3 rebonds, 0,3 passe et 0,6 contre en 8,4 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue @ Rip City Remix : DNP

Oklahoma City Blue @ Salt Lake City Stars : DNP

Oklahoma City Blue @ Salt Lake City Stars : DNP

Oklahoma City Blue vs Mexico City Capitanes : 0 point à 0/3 au tir dont 0/1 du parking, 3 rebonds, 6 passes, 2 steals et 1 contre en 8 minutes

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en G League : 12 points à 55,6% au tir et 100% aux lancers, 11,5 rebonds, 2,5 passes, 1 steal et 3 contres en 31,3 minutes

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Pas de nouvelle bonne nouvelle, enfin pas sûr (cheville)

Spurs @ Hawks : DNP

Spurs @ Celtics : DNP

Spurs @ Hornets : DNP

Spurs @ Wizards : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,5 point à 25% au tir dont 0% du parking et 100% aux lancers, 1 rebond et 0,5 steal en 6 minutes

En G League :

Austin Spurs vs Mexico City Capitanes : DNP

Austin Spurs vs Memphis Hustle : DNP

Austin Spurs vs Memphis Hustle : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 11,5 points à 47,7% au tir dont 31,6% du parking et 69,6% aux lancers, 5,5 rebonds, 3,2 passes, 1,4 steal et 1,4 contre en 27,7 minutes

# Theo Maledon (Phoenix Suns)

Quand t’as Maledon tu vas chez le dontiste. En même temps il a qu’à jouer, ça nous évitera de faire ce genre de vannes.

Suns vs Kings : DNP

Suns @ Pelicans : DNP

Suns vs Pacers : DNP

Les stats de Théo Maledon cette saison en NBA : 4,2 points à 28,8% au tir dont 16,7% du parking et 91,7% aux lancers, 1,8 rebonds, 2,2 passes et 0,5 steal en 15,4 minutes

# Malcolm Cazalon (Detroit Pistons)

Rendez-vous la semaine prochaine pour écrire la même phrase.

Pistons @ Wizards : DNP

Pistons vs Wolves : DNP

Pistons vs Bucks : DNP

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en NBA : joua 3 minutes, jadis

En G League :

Motor City Cruise vs College Park Skyhawks : DNP

Motor City Cruise vs South Bay Lakers : DNP

Motor City Cruise vs South Bay Lakers : DNP

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en G League : 10,7 points à 42,9% au tir dont 46,5% du parking et 75% aux lancers, 3,5 rebonds, 2,4 passes, 1,3 steal et 0,3 contre en 27,9 minutes