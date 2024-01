Le plus grand exploit de ce Top 10 ? Non, ce n’est pas LeBron James qui joue comme un gosse de 21 ans mais plutôt l’exploit de rédacteurs devant trouver de nouveaux titres et de nouvelles punchlines chaque jour depuis 2003.

La bounce pass de Tyler Herro n’a d’égal que la rouste reçue hier soir par le Heat, et la superficie de son bandeau, aussi.

Même match mais autre crack, avec Markelle Fultz qui se positionne clairement pour reprendre le rôle d’Uncle Drew.

Il a du mal à se mettre en route le dimanche, mais il garde quand même toujours un as dans sa manche. Rime riche.

On dirait pas comme ça, mais le Mont Theis est plutôt cool à escalader.

10 pour la technique et 10 pour la débrouille, un shoot à la Payton Pritchard, finalement.

Le vrai exploit dans cette action n’est pas d’avoir fait une belle passe, mais surtout d’avoir fait briller Christian Wood en 2024.

En parlant de passe, Nikola Jokic est vraiment chiant. Voilà, c’est dit.

Même quand il court en contre-attaque, on dirait que Kawhi s’ennuie (belle stratégie d’évitement de la part de Spencer Dinwiddie).

Il est pas mal leur jeune aux Rockets là, Michael Jordan machin.

Bah ouais gros, t’as qu’à t’amuser comme si t’étais avec tes potes du quartier, c’est de ton âge.