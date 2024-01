Ils sont quatorze cette saison. Quatorze joueurs français à évoluer en NBA. On attend des fortunes diverses pour les uns et les autres, de la superstar montante (Victor Wembanyama) aux futurs anciens combattants (Nicolas Batum) en passant par l’arrivée de jeunes pousses intéressantes (Bilal Coulibaly, Ousmane Dieng…) ou les leaders confirmés (Rudy Gobert). Quatorze Frenchies qui feront toute la saison la promo du pain et du calendos, mais surtout quatorze Frenchies qui tenteront un push de plus avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette semaine ? Victor Wembanyama fait de plus en plus de sale alors qu’il joue de moins en moins.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Les Spurs ont décidé de restreindre ses minutes sur le parquet en plus de ses absences lors des back-to-back. La restriction devrait être levée la semaine prochaine mais c’est très frustrant, d’autant plus que Wemby semble ne jamais avoir été aussi affuté qu’en ce mois de janvier. Triple-double en 20 minutes, meilleur contreur de NBA, des highlights par tonneaux, et dire qu’il ne sera peut-être même pas ROY, fautes de minutes et de victoires…

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 19,4 points à 45,2% au tir dont 29,4% du parking et 80,4% aux lancers, 10,2 rebonds, 3 passes, 1,1 steal et 3,1 contres en 28,6 minutes

WEMBY SHOW 🫡

Premier Triple-Double en carrière lors de la victoire des @spurs

16 PTS / 12 REB/ 10 AST

Wemby (21 MIN) est le second joueur de l’histoire avec un TD en jouant moins de 22 minutes ! pic.twitter.com/0F2rEa0KEE

Victor Wembanyama (20 ans et 6 jours) devient le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à enregistrer un triple double avec 0 perte de balle (depuis leur tracking en 1977-78)

Le précédent était Andre Iguodala (2005) pic.twitter.com/X95Il7JNLH

BONJOUR !! pic.twitter.com/AZWSgz0ChZ

Wemby 👽

26 PTS

11 REB

2 BLK

9-14 FG

2-3 3P

+22

Le tout en moins de 20 minutes.

Spurs WIN pic.twitter.com/UUCcrAfB6J

Wemby lors de ses deux derniers matchs

26 PTS | 11 REB | 2 BLK

16 PTS | 12 REB | 10 AST

41 minutes de jeu au… TOTAL pic.twitter.com/1nWkEG9wyJ

Sunday. MOOD. pic.twitter.com/CDVpta5QJ5

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Les Wolves tiennent le choc en tête de l’Ouest et c’est en grande partie grâce à Rudy Gobert. Monstrueux cette saison, RG ne lâche rien et ne ralentit pas, contrairement aux attaquants quand ils le voient dans la raquette. A deux doigts de devenir des contenders les Wolves, alors que pour le trophée de DPOY la Gobe est en plus qu’un contender. Superbe saison !

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 13,1 points à 63,4% au tir et 63,1% aux lancers, 12,2 rebonds, 1,1 passe, 0,7 steal et 2,1 contres en 32,4 minutes

BON-JOUUUUUR ! 💥 pic.twitter.com/Vk5Q2Jd79m

RUDY 😤

21 POINTS

12 REBONDS

3 CONTRES

8-10 FG @rudygobert27 et les @Timberwolves l’emportent 113-92 ! pic.twitter.com/svgk3S1dnZ

Le chantier GOBERT 🚧

24 POINTS

17 REBONDS

9-11 FG

+33

Les @Timberwolves sont tout simplement invaincus lorsque @rudygobert27 a + de 20 points pic.twitter.com/LtUDLnWa0m

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Un pétard sur Isaiah Jackson, quelques highlights défensifs et même une victoire face aux Hawks, c’est bon pour le moral. On va se voir au Rising Stars, trop bien.

Wizards vs Thunder : 5 points à 1/4 au tir dont 1/2 du parking et 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 3 passes et 2 contres en 25 minutes

Wizards @ Pacers : 5 points à 1/5 au tir dont 0/1 du parking et 3/4 aux lancers, 6 rebonds, 1 passe et 1 contre en 22 minutes

Wizards @ Hawks : 12 points à 3/8 au tir dont 1/2 du parking et 5/6 aux lancers, 6 rebonds, 3 passes, 2 steals et 1 contre en 28 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 8,4 points à 47,5% au tir dont 39,4% du parking et 65,7% aux lancers, 4,3 rebonds, 1,8 passe, 0,9 steal et 0,8 contre en 26,5 minutes

Bonjour à tous,

Les Wizards ont perdu. (Bonne nouvelle)

Les Wizards sont désormais deuxième pire bilan de la ligue. (Très bonne nouvelle)

Bilal Coulibaly est capable de faire ça. 😳 (Excellente nouvelle)pic.twitter.com/fhTkVk1fTj

# Nicolas Batum (Philadelphia Sixers)

Les Sixers en chient un peu sans Joel Embiid mais s’ils tiennent le choc c’est grâce à leurs vétérans Morris, Beverley et Batum. Checkez donc les highlights de son match face aux Kings, c’est beaucoup trop propre, comme souvent.

Sixers @ Hawks : 6 points à 2/4 au tir dont 1/2 du parking et 1/2 aux lancers, 4 rebonds, 2 passes et 3 contres en 37 minutes

Sixers vs Kings : 14 points à 5/5 au tir dont 4/4 du parking, 5 rebonds et 3 passes en 25 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 5,8 points à 52,5% au tir dont 46,1% du parking et 64,3% aux lancers, 3,7 rebonds, 2,2 passes, 0,6 steal et 0,8 contre en 24,2 minutes

# Killian Hayes (Detroit Pistons)

Essentiel à la distribution mais dramatique lorsqu’il s’agit d’aller scorer. Killian Hayes va-t-il finir par y arriver ?

Pistons vs Kings : 4 points à 1/4 au tir dont 0/1 du parking et 2/2 aux lancers, 4 rebonds, 7 passes et 1 steal en 31 minutes

Pistons vs Spurs : 4 points à 2/8 au tir, 4 rebonds et 12 passes en 32 minutes

Pistons vs Rockets : 5 points à 2/6 au tir dont 0/2 du parking et 1/1 aux lancers, 4 rebonds, 8 passes, 1 steal et 1 contre en 29 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 8 points à 41,2% au tir dont 30,2% du parking et 65,9% aux lancers, 2,9 rebonds, 4,3 passes, 1 steal et 0,5 contre en 24,3 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Il a joué dans la déculottée face aux Blazers et c’est à peu près tout. Les minutes se gagnent à OKC, c’est comme ça désormais.

Thunder @ Wizards : DNP

Thunder @ Heat : DNP

Thunder vs Blazers : 9 points à 4/11 au tir dont 1/5 du parking, 6 rebonds, 3 passes et 1 steal en 23 minutes

Thunder vs Magic : 0 point à 0/2 du parking et 2 rebonds en 9 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 4,4 points à 43,1% au tir dont 31,9% du parking et 83,3% aux lancers, 1,9 rebond, 1 passe et 0,1 steal en 11,7 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue vs Rio Grande Valley Vipers : 17 points à 6/18 au tir dont 0/5 du parking et 5/7 aux lancers, 12 rebonds, 6 passes, 1 steal et 1 contre en 38 minutes

Oklahoma City Blue vs Rio Grande Valley Vipers : DNP

Oklahoma City Blue @ Rip City Relix : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 16,9 points à 42,5% au tir dont 25,5% du parking et 60% aux lancers, 7,1 rebonds, 3,1 passes, 1,4 steal et 0,4 contre en 33 minutes

# Evan Fournier (New York Knicks)

La trade deadline approche, et nos espoirs grandissent de le voir enfin se relancer très loin des Knicks.

Knicks vs Blazers : DNP

Knicks @ Mavericks : DNP

Knicks @ Grizzlies : DNP

Les stats d’Evan Fournier cette saison en NBA : 6 points à 25% au tir au tir dont 16,7% du parking, 1,5 rebond, 1,5 passe et 2 steals en 16,5 minutes

# Frank Ntilikina (Charlotte Hornets)

Reprise cette semaine pour Frank Ntilitibia ?

Hornets vs Bulls : DNP

Hornets vs Kings : DNP

Hornets @ Spurs : DNP

Hornets @ Heat : DNP

Les stats de Frank Ntilikina cette saison en NBA : en attente de téléchargement

# Moussa Diabaté (Los Angeles Clippers)

Perdu de vue ou Perdu de recherches, selon vos refs.

Clippers vs Suns : DNP

Clippers vs Raptors : DNP

Clippers @ Grizzlies : DNP

Clippers @ Wolves : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 2,7 points à 50% au tir et 75% aux lancers, 2 rebonds, 0,4 passe et 0,4 steal en 5,8 minutes

En G League :

Ontario Clippers @ South Bay Lakers : DNP

Ontario Clippers vs Stockton Kings : DNP

Ontario Clippers @ Memphis Hustle : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 12 points à 49,2% au tir dont 0% du parking et 64,7% aux lancers, 8,4 rebonds, 1,4 passe, 1,2 steal et 1,6 contres en 32,2 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

La belle surprise de la semaine dans le camp français, mais c’est uniquement car Chauncey Billups ouvre son banc à -30. C’est déjà ça hein.

Blazers @ Knicks : 4 points à 2/5 au tir dont 0/1 du parking, 5 rebonds et 1 passe en 12 minutes

Blazers @ Thunder : 3 points à 1/5 au tir dont 1/2 du parking, 3 rebonds et 2 passes en 12 minutes

Blazers @ Wolves : 3 points à 1/2 au tir et 1/2 aux lancers, 1 rebond et 1 passe en 7 minutes

Blazers vs Suns : 11 points à 4/5 au tir dont 3/3 du parking, 5 rebonds et 2 passes en 14 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 1,8 point à 26,7% au tir dont 27,3% du parking et 50% aux lancers, 1,1 rebond, 0,7 passe et 0,2 steal en 7,1 minutes

En G League :

Rip City Remix vs Oklahoma City Blue : DNP

Les stats de Rayan Rupert cette saison en G League : 13,2 points à 42,9% au tir dont 44,3% du parking et 73,1% aux lancers, 6,5 rebonds, 2,4 passes, 0,9 steal et 0,2 contre en 32,1 minutes

# Olivier Sarr (Oklahoma City Thunder)

Sarr épond pas.

Thunder @ Wizards : DNP

Thunder @ Heat : DNP

Thunder vs Blazers : DNP

Thunder vs Magic : DNP

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en NBA : 2,5 points à 54,5% au tir dont 40% du parking et 75% aux lancers, 3,3 rebonds, 0,3 passe et 0,6 contre en 8,4 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue vs Rio Grande Valley Vipers : DNP

Oklahoma City Blue vs Rio Grande Valley Vipers : DNP

Oklahoma City Blue @ Rip City Relix : DNP

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en G League : 12 points à 55,6% au tir et 100% aux lancers, 11,5 rebonds, 2,5 passes, 1 steal et 3 contres en 31,3 minutes

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Blessé à la cheville, Sidy devrait reprendre cette semaine avec le groupe de G League, on fait comme si on avait des infos.

Spurs @ Pistons : DNP

Spurs vs Hornets : DNP

Spurs vs Bulls : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,5 point à 25% au tir dont 0% du parking et 100% aux lancers, 1 rebond et 0,5 steal en 6 minutes

En G League :

Austin Spurs @ G League Ignite : DNP

Austin Spurs @ Sioux Falls Skyforce : DNP

Austin Spurs @ Sioux Falls Skyforce : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 11,5 points à 47,7% au tir dont 31,6% du parking et 69,6% aux lancers, 5,5 rebonds, 3,2 passes, 1,4 steal et 1,4 contre en 27,7 minutes

# Theo Maledon (Phoenix Suns)

On rappelle qu’il était jadis surnommé Mégalodon. Voilà, c’est tout.

Suns @ Clippers : DNP

Suns @ Lakers : DNP

Suns @ Blazers : DNP

Les stats de Théo Maledon cette saison en NBA : 4,2 points à 28,8% au tir dont 16,7% du parking et 91,7% aux lancers, 1,8 rebonds, 2,2 passes et 0,5 steal en 15,4 minutes

# Malcolm Cazalon (Detroit Pistons)

Savez-vous que son père met encore des cartons en N1, à 45 ans ? Maintenant vous le savez.

Pistons vs Kings : DNP

Pistons vs Spurs : DNP

Pistons vs Rockets : DNP

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en NBA : joua 3 minutes, jadis

En G League :

Motor City Cruise vs Osceola Magic : 5 points à 2/6 au tir dont 0/4 du parking et 1/1 aux lancers, 2 rebonds, 3 passes, 2 steals et 1 contre en 24 minutes

Motor City Cruise vs Osceola Magic : 13 points à 4/7 au tir dont 3/6 du parking et 2/3 aux lancers, 5 rebonds, 1 passe, 2 steals et 1 contre en 30 minutes

Motor City Cruise vs College Park Skyhawks : 13 points à 3/6 au tir dont 3/5 du parking et 4/4 aux lancers, 1 passe en 17 minutes

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en G League : 10,7 points à 42,9% au tir dont 46,5% du parking et 75% aux lancers, 3,5 rebonds, 2,4 passes, 1,3 steal et 0,3 contre en 27,9 minutes