Ils sont quatorze cette saison. Quatorze joueurs français à évoluer en NBA. On attend des fortunes diverses pour les uns et les autres, de la superstar montante (Victor Wembanyama) aux futurs anciens combattants (Nicolas Batum) en passant par l’arrivée de jeunes pousses intéressantes (Bilal Coulibaly, Ousmane Dieng…) ou les leaders confirmés (Rudy Gobert). Quatorze Frenchies qui feront toute la saison la promo du pain et du calendos, mais surtout quatorze Frenchies qui tenteront un push de plus avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette semaine ? Victor Wembanyama ne peut pas jouer plus de 26 minutes et Killian Hayes est en grande difficulté.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Trois matchs, trois folles soirées. Victor Wembanyama a tout d’abord renvoyé Ja Morant à la maternelle avant de lui laisser croire qu’il lui avait dunké dessus, puis il a enchainé avec l’un de ses meilleurs matchs de la saison face à Giannis Antetokounmpo, avant de terminer sa semaine en bugne à bugne avec un très solide Jarrett Allen. Les highlights du match face aux Bucks sont monstrueux, et le point commun entre ces trois matchs est la nouvelle utilisation de Wemby par le staff des Spurs. 26 minutes, pas une de plus, peu importe le mood au moment où il sort. Entre nous ? C’est très frustrant. Devenu le sixième joueur le plus rapide à atteindre les 100 contres en carrière, Victor a fêté ses 20 ans cette semaine et il continue d’abattre des barrières. Et dire qu’il n’a encore jamais été élu Rookie du mois…

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 19,2 points à 44,9% au tir dont 29,1% du parking et 78,6% aux lancers, 10,1 rebonds, 2,8 passes, 1,2 steal et 3,2 contres en 29,3 minutes

Victor Wembanyama face aux Grizzlies

20 points

7 rebonds

4 contres

1 assist

8-16 FG

En 26 minutes

Les Spurs s’inclinent à Memphis pic.twitter.com/HReAJHW83n

Victor Wembanyama ce soir :

24 POINTS

9 REBONDS

5 CONTRES

3 PASSES

25 minutes#NBASundays pic.twitter.com/wQccvYialg

5 contres pour @Wemby ce soir 🚫🚫🚫🚫🚫

Son 4ème lui permet d’atteindre la barre des 100 en carrière, devenant le 6ème joueur de l’histoire à atteindre ce chiffre lors des 35 premiers matchs (depuis 1973-74 et le début du tracking des contres)#NBASundays pic.twitter.com/2enfRwpEcs

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Ça ne va pas fort pour les Wolves avec trois défaites en quatre matchs cette semaine. Dominé dans l’intensité par Isaiah Hartenstein dimanche passé, la Gobe a ensuite enchainé de gros clients sans pour autant démériter, même si l’on n’est pas sur la plus grosse semaine de la saison de Rudy. Un petit coup de mou, mais le R reste le favori numéro 1 dans la course au DPOY.

Wolves @ Knicks : 10 points à 3/8 au tir et 4/6 aux lancers, 15 rebonds et 1 passe en 38 minutes

Wolves vs Pelicans : 5 points à 2/3 au tir et 1/2 aux lancers, 5 rebonds et 1 contre en 24 minutes

Wolves @ Rockets : 13 points à 6/7 au tir et 1/3 aux lancers, 12 rebonds, 1 passe, 2 steals et 2 contres en 33 minutes

Wolves @ mavs : 9 points à 4/9 au tir et 1/4 aux lancers, 17 rebonds, 1 passe et 1 steal en 34 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 12,6 points à 62,6% au tir et 62,7% aux lancers, 11,9 rebonds, 1,2 passe, 0,7 steal et 2,1 contres en 32,4 minutes

Rudy Gobert. 🦖 🇫🇷

13 POINTS

12 REBONDS

2 STL / 2 BLK @rudygobert27 & les @Timberwolves vainqueurs à Houston 122-95 pic.twitter.com/0erlsZ3LTu

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Niveau frustration, là aussi on est tout en haut. Utilisé en sortie de banc et bien souvent le plus gros temps de jeu de son équipe vu que cette dernière est bien souvent menée de 200 points très tôt dans le match, Bilal montre de belles choses mais est lancé dans l’arène tel un taureau à qui on aurait enlevé la vue et l’odorat. Malgré tout le gamin s’en sort, très bien même, mais pas sûr qu’il n’apprenne beaucoup cette saison. Heureusement Bilal nous a tout l’air d’être un bel autodidacte mais quand même, quelle drôle de franchise pour commencer une carrière.

Wizards @ Cavs : 5 points à 2/12 au tir dont 1/4 du parking et 0/2 aux lancers, 5 rebonds, 1 passe, 3 steals et 2 contres en 33 minutes

Wizards @ Cavs : 15 points à 6/13 au tir dont 2/4 du parking et 1/3 aux lancers, 7 rebonds, 1 passe, 1 steal et 3 contres en 36 minutes

Wizards vs Knicks : 4 points à 2/5 au tir dont 0/2 du parking, 3 rebonds et 3 passes en 28 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 8,5 points à 48,9% au tir dont 39,4% du parking et 62,1% aux lancers, 4,2 rebonds, 1,8 passe, 0,9 steal et 0,7 contre en 26,6 minutes

Bilal. Coulibaly.

vs. Cavs

15 points / 7 rebonds

1 ast / 1 stl / 3 blk #ForTheDistrict pic.twitter.com/81EAngmNqA

# Nicolas Batum (Philadelphia Sixers)

Nico a pas mal dévissé cette semaine, et les Sixers se font eux aussi leur petit coup de mou post fêtes de fin d’année.

Sixers vs Bulls : 6 points à 2/4 au tir dont 2/3 du parking et 1/1 aux lancers, 3 rebonds, 2 passes et 1 contre en 22 minutes

Sixers vs Knicks : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 du parking, 4 rebonds, 1 passe et 1 contre en 21 minutes

Sixers vs Jazz : 2 points à 1/6 au tir dont 0/5 du parking, 4 rebonds, 4 passes, 4 steals et 2 contres en 26 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 5,4 points à 50% au tir dont 42,9% du parking et 66,7% aux lancers, 3,6 rebonds, 2,2 passes, 0,7 steal et 0,7 contre en 23,6 minutes

# Killian Hayes (Detroit Pistons)

Revenu aux affaires après les fêtes, Killian est reparti en tant que remplaçant et peine à dominer en attaque. Interviewé par nos confrères de Basket USA, Kiki a assuré être motivé par les Jeux Olympiques, mais il a aussi dit qu’il restait 60 matchs à jouer cette saison en NBA. Peut-être qu’il pense faire les Playoffs après tout.

Pistons @ Rockets : 8 points à 3/8 au tir dont 1/2 du parking et 1/4 aux lancers, 1 rebond, 3 passes et 1 steal en 19 minutes

Pistons @ Jazz : 2 points à 1/3 au tir, 4 rebonds, 6 passes et 1 contre en 13 minutes

Pistons @ Warriors : 0 point à 0/3 au tir dont 0/2 du parking, 1 rebond, 5 passes et 2 steals en 16 minutes

Pistons @ Nuggets : 2 points à 1/5 au tir dont 0/1 du parking, 2 rebonds, 6 passes et 1 steal en 25 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 8 points à 41,2% au tir dont 30,2% du parking et 65,9% aux lancers, 2,9 rebonds, 4,3 passes, 1 steal et 0,5 contre en 24,3 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Pas de NBA cette semaine pour OD, mais de belles choses montrées à l’étage du dessous. La routourne tournera !

Thunder vs Celtics : DNP

Thunder @ Hawks : DNP

Thunder @ Nets : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 4,3 points à 45,8% au tir dont 35% du parking et 83,3% aux lancers, 1,6 rebond, 0,9 passe et 0,1 steal en 11,2 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue vs South Bay Lakers : 20 points à 8/17 au tir dont 0/4 du parking et 4/5 aux lancers, 7 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 34 minutes

Oklahoma City Blue vs South Bay Lakers : 10 points à 4/14 au tir dont 1/6 du parking et 1/1 aux lancers, 8 rebonds, 4 passes et 1 steal en 31 minutes

Oklahoma City Blue @ G League Ignite : 21 points à 6/13 au tir dont 3/7 du parking et 4/4 aux lancers, 6 rebonds et 1 passe en 31 minutes

Oklahoma City Blue @ Ontario Clippers : 12 points à 5/11 au tir dont 0/4 du parking et 2/3 aux lancers, 9 rebonds, 5 passes, 3 steals et 1 contre en 31 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 16,7 points à 42,5% au tir dont 25,5% du parking et 60% aux lancers, 7,1 rebonds, 3 passes, 1,4 steal et 0,9 contre en 32,2 minutes

Ousmane Dieng with the dime

Behind the back and slam by Ousmane Dieng

# Evan Fournier (New York Knicks)

Son entrée en jeu la semaine dernière ? Disons que ça a tout l’air d’avoir été une erreur du coach. C’est con, on était presque hypé.

Knicks vs Wolves : DNP

Knicks vs Bulls : DNP

Knicks @ Sixers : DNP

Knicks @ Wizards : DNP

Les stats d’Evan Fournier cette saison en NBA : 6 points à 25% au tir au tir dont 16,7% du parking, 1,5 rebond, 1,5 passe et 2 steals en 16,5 minutes

# Frank Ntilikina (Charlotte Hornets)

Hornets @ Nuggets : DNP

Hornets @ Kings : DNP

Hornets @ Bulls : DNP

Les stats de Frank Ntilikina cette saison en NBA : en attente de téléchargement

# Moussa Diabaté (Los Angeles Clippers)

La dernière fois qu’on a vu un emploi aussi fictif, c’était celui de Pénélope Fillon.

Clippers vs Heat : 1 rebond en 3 minutes

Clippers @ Suns : DNP

Clippers @ Pelicans : DNP

Clippers @ Lakers : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 2,7 points à 50% au tir et 75% aux lancers, 2 rebonds, 0,4 passe et 0,4 steal en 5,8 minutes

En G League :

Ontario Clippers vs Austin Spurs : 4 points à 2/8 au tir et 0/1 aux lancers, 8 rebonds, 1 passe et 6 contres en 24 minutes

Ontario Clippers vs Austin Spurs : DNP

Ontario Clippers vs Oklahoma City Blue : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 15,2 points à 49,2% au tir dont 0% du parking et 64,7% aux lancers, 9,8 rebonds, 1,4 passe, 1,2 steal et 1,6 contres en 32,2 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

16 rebonds dans un match de G League, 19 minutes offertes par Chauncey Billups face aux Mavericks. Une “belle” semaine pour le double R !

Blazers @ Suns : DNP

Blazers @ Mavs : DNP

Blazers @ Mavs : 7 points à 3/5 au tir dont 1/2 du parking et 3 rebonds en 19 minutes

Blazers @ Nets : DNP

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 1,3 point à 22,2% au tir dont 25% du parking et 50% aux lancers, 0,4 rebond, 0,4 passe et 0,2 steal en 6 minutes

En G League :

Rip City Remix @ Salt Lake City Stars : 19 points à 5/13 au tir dont 1/7 du parking et 8/9 aux lancers, 16 rebonds, 4 passes et 1 steal en 38 minutes

Rip City Remix @ Mexico City Capitanes : DNP

Rip City Remix @ Mexico City Capitanes : DNP

Les stats de Rayan Rupert cette saison en G League : 13,7 points à 42,9% au tir dont 44,3% du parking et 73,1% aux lancers, 6,2 rebonds, 2,4 passes, 0,9 steal et 0,2 contre en 32,1 minutes

# Olivier Sarr (Oklahoma City Thunder)

Un bon match en début de semaine en G League, puis Sarr epart.

Thunder vs Celtics : DNP

Thunder @ Hawks : DNP

Thunder @ Nets : DNP

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en NBA : 2,5 points à 54,5% au tir dont 40% du parking et 75% aux lancers, 3,3 rebonds, 0,3 passe et 0,6 contre en 8,4 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue vs South Bay Lakers : 13 points à 5/9 au tir dont 0/1 du parking et 3/3 aux lancers, 12 rebonds et 3 contres en 30 minutes

Oklahoma City Blue vs South Bay Lakers : DNP

Oklahoma City Blue @ G League Ignite : DNP

Oklahoma City Blue @ Ontario Clippers : DNP

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en G League : 11,5 points à 55,6% au tir et 100% aux lancers, 11,5 rebonds, 2,5 passes, 1 steal et 3 contres en 31,3 minutes

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Voir à “Moussa Diabaté”

Spurs @ Grizzlies : DNP

Spurs vs Bucks : DNP

Spurs @ Cavs : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,5 point à 25% au tir dont 0% du parking et 100% aux lancers, 1 rebond et 0,5 steal en 6 minutes

En G League :

Austin Spurs @ Ontario Clippers : 6 points à 2/4 au tir, 2/3 aux lancers et 1 rebond en 10 minutes

Austin Spurs @ Ontario Clippers : DNP

Austin Spurs @ G League Ignite : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 11,1 points à 47,7% au tir dont 31,6% du parking et 69,6% aux lancers, 5,5 rebonds, 3,5 passes, 1,4 steal et 1,4 contre en 27,7 minutes

# Theo Maledon (Phoenix Suns)

Suns vs Blazers : DNP

Suns vs Clippers : DNP

Suns vs Heat : DNP

Suns vs Grizzlies : DNP

Les stats de Théo Maledon cette saison en NBA : 4,2 points à 28,8% au tir dont 16,7% du parking et 91,7% aux lancers, 1,8 rebonds, 2,2 passes et 0,5 steal en 15,4 minutes

# Malcolm Cazalon (Detroit Pistons)

Malcolm continue son petit bout de chemin en G League, à l’ombre du bordel ambiant à Detroit, et c’est peut-être pas plus mal.

Pistons @ Rockets : DNP

Pistons @ Jazz : DNP

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en NBA : joua 3 minutes, jadis

En G League :

Motor City Cruise vs Greensboro Swarm : 14 points à 5/10 au tir dont 4/7 du parking, 2 rebonds et 4 passes en 28 minutes

Motor City Cruise @ Texas Legends : 8 points à 3/10 au tir dont 2/8 du parking et 0/1 aux lancers, 6 rebonds et 1 steal en 34 minutes

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en G League : 11,8 points à 42,9% au tir dont 46,5% du parking et 75% aux lancers, 3,5 rebonds, 2,6 passes, 1,3 steal et 0,3 contre en 27,9 minutes