Les Wizards ont encore pris une branlée hier, à Cleveland cette fois-ci. Heureusement Bilal Coulibaly est là pour rendre heureux les habitants de Washington et de Saint-Cloud.

Il n’est pas seulement ce petit rookie à la tête toute mignonne toute innocente, ce joueur assez propre qui fait le taf sans rechigner alors qu’il pourrait se plaindre H24 de la nullité de ses coéquipiers et de son coach. Non, Bilal est bien plus que ça, et il l’a une nouvelle fois prouvé hier soir.

15 points à 6/13 au tir, 7 rebonds, 1 passe, 1 steal et 3 contres, une entrée fracassante au premier quart-temps avec deux tirs de loin et deux contres, et au final 36 minutes passées sur le terrain, le plus gros temps de jeu de son équipe et de très loin puisqu’il a joué l’intégralité des deuxièmes et quatrièmes quart-temps après être entré au milieu du premier et du troisième. Bilal est d’ailleurs le cinquième plus gros temps de jeu de son équipe cette saison avec plus de 26 minutes en moyenne.

Bonsoir, Bilal Coulibaly. pic.twitter.com/alxsvu7IMl

Cette nuit en tout cas, la Coulibalance a tout donné, difficile de donner énormément de crédit à la perf vu que très vite les Cavs avaient mille points d’avance, mais quoiqu’il arrive la franchise de la ville capitale possède un vrai crack dans son effectif. Alors à elle de le garder, de le faire progresser… même si pour l’instant on n’y croit pas du tout. #FireUnseld, oups c’est pas moi, c’est mon chat qui a marché sur mon clavier.