Rien ne va plus aux Lakers. Dominés par les Grizzlies à la maison cette nuit, les hommes de Darvin Ham ont perdu pour la quatrième fois consécutive et la dixième fois en treize matchs. LeBron James n’y est pas allé par quatre chemins pour décrire le niveau actuel de son équipe.

“On est juste nuls en ce moment.”

Voilà ce qu’a répondu le King après le match quand un journaliste de Los Angeles l’a interrogé sur les failles actuelles des Lakers. Cela a le mérite d’être clair. On a déjà vu LeBron nous sortir une analyse détaillée action par action pour expliquer la défaite de son équipe, mais là il n’était pas d’humeur. Parce que quand vous perdez encore et encore, la frustration finit par prendre le dessus. Même quand on est LeBron James.

En passant complètement au travers de leur quatrième quart (33-19 pour Memphis) et dépassés par l’adresse insolente des Grizzlies (23/45 à 3-points), les Lakers s’enfoncent un peu plus dans le doute. Ils veulent profiter d’une longue série de matchs à domicile pour enfin rebondir mais ça n’en prend pas le chemin. Au contraire. Résultat : les Lakers affichent désormais un bilan négatif de 17 victoires pour 19 défaites, synonyme de 11e place à l’Ouest. Si la saison s’arrêtait maintenant, LeBron et ses copains ne disputeraient même pas le play-in tournament…

Alors, comment remettre tout le monde sur le droit chemin ? Le King n’a pas vraiment de solution miracle.

“Ce que je fais (pour sortir de cette mauvaise passe) ? Je me lève tous les jours, j’éteins mon réveil, je vais au boulot et je reste positif. J’essaye de guider et d’inspirer mon équipe sur le parquet. Voilà ce que je fais.”

Cette nuit contre Memphis, LeBron James a terminé avec 32 points, 5 rebonds, 7 passes et 5 interceptions à 11/24 au tir, mais a laissé des lancers-francs en route (6/10) tout en perdant plusieurs ballons, notamment dans le quatrième quart.

