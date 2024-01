En déplacement à Los Angeles, les Grizzlies se sont fait une joie d’enfoncer des Lakers qui n’arrivent plus à sortir la tête de l’eau. Les Purple and Gold ont perdu 8 de leurs 10 derniers matchs..

Pour retrouver la feuille de stats de ce nouveau drame made in Hollywood, c’est par ici.

Darvin Ham annoncé de plus en plus sur la sellette, on attendait un peu de voir si les Lakers allaient sortir une réaction d’orgueil cette nuit. Les Angelinos avaient en tout cas commencé la rencontre avec de la bonne volonté, notamment pour les leaders. En feu à 3-points, LeBron James mettait les siens sur de bons rails, avec son fidèle Anthony Davis pour le seconder et un Christian Wood efficace.

En face, Memphis se contente de sauver les meubles avec Ja Morant et un Marcus Smart très adroit de loin. Malgré un Morant gêné par les fautes, le collectif de Memphis répond présent. Marcus Smart est dans un grand soir au scoring, Jaren Jackson Jr. monte en régime alors que Desmond Bane surprend dans un rôle de distributeur. Menés de 13 points en début de second quart-temps, les Grizzlies sont de retour à un petit point à la pause. Le match est totalement relancé.

Dans le troisième acte, on assiste à un vrai mano a mano entre deux équipes qui refusent de se lâcher. On sent que le passif entre ces deux groupes et les souvenirs en Playoffs remontent à la surface. Sur son banc, Taylor Jenkins enrage après une action au sol entre LeBron James et Jaren Jackson Jr et se prend une technique. Bon courage pour décider qui sortira vainqueur.

On s’attendait à un money time serré et indécis mais les Grizzlies n’avaient visiblement pas envie de nous offrir du suspense. En quelques minutes, et avec une adresse insolente, les Oursons ont pris le contrôle du match tandis que les Lakers s’embourbaient entre pertes de balle, lancers ratés et possessions stériles. Incapables de faire un stop, les Angelinos laissaient ainsi leurs rivaux prendre le large avec notamment la belle surprise Ziaire Williams, auteur de 10 de ses 15 points dans le dernier acte. Anthony Davis et LeBron James s’arrachaient pour garder les leurs dans le match mais que faire face à des Grizzlies toujours plus adroits et létaux dans le dernier geste ? Marcus Smart puis Desmond Bane envoyaient deux dernières bombes du parking qui finalisaient un money time totalement à l’avantage de Memphis.

Les Lakers laissaient filer les dernières secondes sous quelques huées de leur public. La chaise de Darvin Ham est toujours plus chaude.

The Lakers have been outscored 33-17 in the fourth. There are faint boos across the arena.

— Jovan Buha (@jovanbuha) January 6, 2024