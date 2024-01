James Harden n’avait besoin que de 4 points pour dépasser Jerry West et la barbe ne s’est pas fait prier pour devenir cette nuit le 23e meilleur scoreur all time en NBA.

C’est pas tous les jours qu’on dépasse une légende comme Jerry West dans les livres d’histoire. S’il n’est plus le scoreur fou qu’il était du temps de son prime à Houston, James Harden reste un sacré client quand il s’agit de mettre la balle dans le cercle. Cette nuit, lors de la victoire des Clippers à New Orleans, c’est plus à la passe que le barbu a brillé (13) mais ses 8 points lui ont suffi à monter d’un nouveau cran dans l’histoire des meilleurs scoreurs all-time de la NBA. Il est désormais 23ème.

HARD3N

À seulement 34 points, Harden a encore plusieurs années pour grimper de quelques places dans ce classement prestigieux. Le prochain sur la liste s’appelle Reggie Miller et l’ancienne gloire d’Indiana n’a que 80 points d’avance. En calculant avec sa moyenne de points actuelle aux Clippers et en espérant qu’il évite des passages à l’infirmerie, James Harden devrait également pouvoir dépasser Alex English et Vince Carter pour intégrer le Top 20 cette saison. S’agissant de Kevin Garnett, il faudra probablement attendre la rentrée prochaine mais sait-on jamais.

A quelle place James Harden sera-t-il au moment de ranger les sneakers ?