Les Clippers en démonstration à New Orleans (111-95)

Dans la lancée de leur excellente forme du moment, les Clippers ont envoyé un nouveau message à la concurrence en balayant les Pelicans sur leur terrain. C’est très fort ce que montre la bande à Tyronn Lue ces dernières semaines.

Qu’il semble loin le temps où les Clippers n’étaient pas capables de gagner un match dans leur version new look. Depuis les ajustements réalisés avec notamment le passage de Russell Westbrook en sixième homme, les Angelinos ont trouvé leur rythme de croisière et les Voiliers ont le vent en poupe. Cette nuit encore, les Pelicans ont pris la foudre face à une équipe des Clippers qui a mis un quart-temps à vraiment lancer la machine.

Bien rentré dans son match, NOLA a vu la rencontre tourner dès l’entrée des remplaçants sur le parquet. Avec Russell Westbrook et Norman Powell pour réveiller la bête, L.A. a sonné la charge et c’est toute l’équipe qui a suivi le mouvement pour monter en puissance progressivement avant la pause.

La défense des Clippers a donné le ton en première mi-temps en cadenassant des Pels obligés de prendre des shoots toujours plus compliqués. Paul George, lui de son côté, n’avait pas la main qui tremblait pour enchainait les ficelles avant le break pour donner de l’air à son équipe. (+15 à la mi-temps) Déjà excellent au dernier match, l’ailier compile 24 points et 7 rebonds à 6/10 de loin. Du très bon PG13.

Avec James Harden pour abreuver les copains (13 passes décisives) et un Kawhi Leonard qui n’a même pas besoin de forcer son talent, les Clippers ont déroulé, s’offrant même le luxe de faire reposer les cadres en fin de match face à une équipe qui restait pourtant sur une excellente dynamique. C’est un nouveau test XXL réussi pour L.A., qui remporte une cinquième victoire de rang et se rapproche fortement du podium et du Thunder, battu cette nuit du côté de Brooklyn.