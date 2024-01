Zach LaVine et Nikola Vucevic fêtent leurs retours avec une victoire. Les deux All-Stars ont été relativement productifs en sortie de banc et ont participé au succès 104-91 des Chicago Bulls face aux Charlotte Hornets.

Les Chicago Bulls ont été bien meilleurs cette saison en l’absence de Zach LaVine ; c’est indiscutable et le bilan de la franchise de l’Illinois sans lui (10-7) est là pour le prouver. Mais cela ne veut pas dire que son retour ne peut pas faire du bien. Coby White est en confiance, le jeu prôné par Billy Donovan a gagné en clarté et l’arrière a déjà prouvé qu’il savait laisser venir le jeu à lui et produire en bout de chaîne.

C’est en tout cas ce qu’il a choisi de faire cette nuit face aux Hornets pour son premier match depuis le mois de novembre. 15 points, 4 rebonds et 5 passes décisives en sortie de banc à 6/11 au tir, le tout sans jamais forcer et en rappelant à tout le monde qu’il reste l’un des joueurs les plus élégants de la NBA sur un parquet.

Zach LaVine fakes the spin to finish the fastbreak!

Hornets-Bulls | Live on the NBA App

📲 https://t.co/RHccT7xsjN pic.twitter.com/nz6IBPonYe

— NBA (@NBA) January 6, 2024

Mais le numéro 8 n’était pas le seul à faire son retour à la compétition ce soir du côté de Chicago. Nikola Vucevic n’avait pas joué depuis le 23 décembre et a lui aussi fait le travail en sortie de banc. 11 points et 8 rebonds pour le Monténégrin avec au passage un petit poster pas piqué des hannetons.

Nikola Vucevic rolls to the rim and leaps to a POSTER 😱

Hornets-Bulls | Live on the NBA App

📲 https://t.co/RHccT7xsjN pic.twitter.com/T27AoSMghX

— NBA (@NBA) January 6, 2024

Le principal responsable de cette victoire des Bulls face aux Hornets reste toutefois encore et toujours Coby White. Le meneur n’a pas semblé impacté par ces deux retours et a maîtrisé la rencontre pendant son intégralité. 22 points, 6 rebonds et 10 passes décisives pour le meneur à l’afro à 7/12 au tir, 3/6 de loin et 5/6 aux lancers.

Chicago est à la lutte pour le Play-In et il sera intéressant de voir l’impact à moyen terme du retour de Zach LaVine sur la dynamique de l’équipe. En attendant un transfert lors de la Trade Deadline ?