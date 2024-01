Ensemble à l’infirmerie, Zach LaVine et Nikola Vucevic vont tous les deux retrouver les parquets ce vendredi à Chicago, pour la réception des Hornets.

C’est K.C. Johnson de NBC Sports Chicago qui l’annonce : LaVine et Vucevic vont sortir du banc ce soir et seront en restriction de minutes. Ce sera le premier match de Zach (blessé au pied) depuis le 28 novembre dernier, et le premier de Vooch (blessé à l’adducteur) depuis le 23 décembre.

The Bulls are closer to full strength with Zach LaVine and Nikola Vučević returning. Both will come off bench on minutes restrictions Friday

Both players spoke about returning to the spotlight, which, in LaVine's case, will be bright

For @NBCSChicago: https://t.co/6IdXwrjuZe

— K.C. Johnson (@KCJHoop) January 5, 2024

Sans Zach LaVine, les Bulls ont connu leur meilleure période de la saison, remportant 10 matchs sur 17 sous l’impulsion notamment d’un excellent Coby White et d’un collectif bien plus solide, notamment en défense. Le retour de LaVine sera donc suivi de près, et les critiques ne tarderont pas à tomber si Chicago commence à enchaîner des défaites avec lui. Des critiques mais aussi des rumeurs de transfert, Zach étant plus ou moins en instance de départ si quelqu’un veut bien de son contrat…

Sans Nikola Vucevic, Chicago a pu compter sur un Andre Drummond en mode 2018. L’ancien pivot des Pistons a profité de l’absence de Vooch pour prendre la place de pivot titulaire et tourner à 14 points, 19,6 rebonds, 1,8 interception et 1,4 contre en quasiment 30 minutes par match. Pendant ce temps-là, les Taureaux ont raflé deux victoires pour trois défaites.

Zach LaVine et Nikola Vucevic de retour, on va voir quel impact ça aura sur les Bulls. La réception des Hornets – 13e de l’Est – devrait cependant permettre à ces deux-là de revenir en douceur.

Source texte : NBC Sports Chicago