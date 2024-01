17 matchs, 17 victoires pour les Celtics à domicile : record de franchise égalé

Les Boston Celtics n’ont pas été inquiétés un seul instant par le Utah Jazz cette nuit. Les hommes de Joe Mazzulla se sont imposés 126 à 97 et ont ainsi obtenu une 17e victoire en autant de matchs à domicile cette saison. Un record de franchise égalé.

Le TD Garden est une forteresse imprenable cette saison. Les Boston Celtics ne se sont toujours pas inclinés à domicile depuis le début de la régulière. 17 victoires en 17 matchs pour Jayson Tatum et ses coéquipiers qui égalent ainsi le record du meilleur démarrage de saison à domicile de l’histoire de la franchise. Une performance qui avait été réalisée avant eux par l’équipe de 1957-58.

Les Boston Celtics sont l’une des deux organisations les plus mythiques de la NBA (on vous laisse deviner qui est l’autre) et rentrer dans leur livre d’histoire n’est pas chose aisée. L’équipe de cette saison a prouvé qu’elle était capable d’y parvenir. Meilleur bilan de la Grande Ligue, probable meilleur cinq majeur aussi, l’intégration de Kristaps Porzingis dans un groupe déjà performant la saison dernière est un modèle et frise la perfection.

Cette victoire face à Utah est même le 24e succès de suite en saison régulière au TD Garden si l’on prend en compte les sept dernières rencontres de la saison passée. La troisième plus longue série de l’histoire des Celtes.

Contre le Jazz cette nuit, les Celtics ont mis les voiles dès le premier quart-temps (30 à 15) et n’ont jamais relâché la pression. Jayson Tatum a été brillant avec 30 points et 9 rebonds en 25 minutes tandis que chaque membre du cinq de départ a apporté sa pierre à l’édifice avec plus de 10 points chacun. Comme d’habitude en somme.

Dans le Massachussetts, tous les signaux sont donc plus que jamais … au vert.

Source texte : Masslive.com