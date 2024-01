Des Knicks tout en maîtrise se baladent à Philadelphie (128-92)

Les New York Knicks ont réalisé l’un des meilleurs matchs de leur saison cette nuit à Philadelphie. En maîtrise tout au long de la rencontre, ils se sont finalement imposés 128 à 92 face aux Sixers. La franchise de Big Apple croque la Ligue à pleine dents depuis l’arrivée d’OG Anunoby.

Avant cette rencontre, les Sixers avaient remporté 13 de leurs 17 matchs au Wells Fargo Center cette saison, avec la quatrième meilleure attaque de la Ligue à domicile, mais aussi la deuxième défense, Joel Embiid posait classique sur classique… Mais tous ces éléments, les New York Knicks n’en avaient rien à secouer.

Les coéquipiers de Julius Randle ne montrent pas le même visage depuis l’arrivée d’OG Anunoby. Déjà impressionnants face aux Wolves puis aux Bulls, ils ont encore passé un cap cette nuit à Philadelphie.

Les Knicks ont creusé l’écart dès le deuxième quart-temps (remporté 41 à 25) contre les Sixers. La charge a été menée par Jalen Brunson et Miles McBride en première mi-temps et en face, Tyrese Maxey, trop esseulé n’a pas pu limiter la casse. New York s’est envolé et n’a jamais été rattrapé.

Les hommes de Tom Thibodeau semblaient tout en contrôle cette nuit. Ils exécutaient, à leur rythme, tandis que leurs adversaires du soir s’obstinaient en vain à tirer de loin (6/23 à 3-points). Plus de rigueur offensive donc, plus de hustle aussi à l’image d’un Josh Hart admirable au rebond avec 15 prises et enfin plus d’adresse. Et ce même lors de shoots compliqués comme les brindilles d’OG Anunoby en fin d’horloge ou bien le floater de Jalen Brunson au-dessus de Nicolas Batum qui n’était pas loin de toucher le toit du Wells Fargo Center.

En deuxième mi-temps, c’est Quentin Grimes (15 points) qui est venu épauler son meneur – futur All-Star – pour permettre aux Knicks de garder aisément les devants. À noter également la belle performance d’Isaiah Hartenstein qui, en plus de “limiter” Joel Embiid à 30 points et 10/23 au tir a été extrêmement efficace de l’autre côté du parquet (17 points et 6 rebonds à 8/9).

Troisième match et troisième victoire donc pour ces New York Knicks new-look. Un succès de marque contre les Sixers qui envoie un message clair au reste de la Conférence Est : cette équipe a du potentiel et pourrait bien à nouveau être un poil à gratter lors des prochains Playoffs.