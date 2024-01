On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tente de vous partager ses bulletins le plus souvent possible, principalement le dimanche soir pour accompagner le Sunday Night Live des copains de beIN Sports. Mais pour cette fois-ci on part sur un lundi, un 1er janvier pour ne rien gâcher, alors bonne année et que les noteurs notent, ça va chier.

Un match de séries. Les Knicks très forts tout de suite, les Wolves impeccables ensuite, puis New York qui accélère pendant les deux tiers du match… avant la remontada des visiteurs. Victoire de New York au final, et on a presque passé une super soirée. Le “presque” ? Vous allez comprendre avec les notes ci-dessous.

# New York Knicks

Jalen Brunson (6) : un gros deuxième quart en attaque, 14 passes, ce qui constitue son record en carrière, mais pour le reste soirée assez compliquée pour JB. 5/23 au tir, ce JB nous fait clairement penser au JB ingéré hier soir en quantité non respectable.

Julius Randle (8) : son attitude donne parfois envie de lui claquer la tronche, puis on se souvient très vite qu’on ne tiendrait pas dix secondes face à ce buffle. Oh, et puis ses 39 points et son money time parfait nous ont rappelé qu’il restait quand même un basketteur assez doué.

OG Anunoby (7) : Ogugua Og Anunoby a réussi ses débuts avec les Knicks. De la dissuasion avec les grands, de la grosse def sur les petits, de vraies coupes et des tirs dans le corner, disons que c’est exactement ce pourquoi il est là. Et ses débuts passés à la loupe, c’est juste ici.

Malachi Flynn (-) : lui aussi est arrivé à New York via un trade, mais c’était juste pour dire que tout le monde s’en fout.

Donte DiVincenzo (6) : DD a encore fait son match. Pas 38 pions comme avant-hier, mais le hustle et les petits tirs qui vont bien. Vrai titulaire de ces Knicks new look, et il le mérite, même s’il est roux.

Josh Hart (6,5) : grosse présence défensive et grosse moisson au rebond pour le dernier Villanovien des trois. L’arrivée d’Anunoby va lui enlever quelques missions défensives, tout le monde y gagne.

Isaiah Hartenstein (7) : superbe soldat. Trois contres sur Rudy Gobert, 9 rebonds, 3 passes et 3 interceptions. 39 minutes de regards inquisiteurs et de coups de coude de menuisier, quelques vraies finitions en attaque, le Madison l’adore et on sait pourquoi.

Quentin Grimes (6) : vraie bonne sortie pour le Q, même s’il s’est pris pour une boule de bowling sur un drive de KAT. Peau disgracieuse mais skills qui ne le sont pas, le départ de RJ Barrett pourrait lui ouvrir quelques portes.

Miles McBride (4) : on passe notre tour, sinon ça va partir en mixtape sur son corps et sa coiffure.

Precious Achiuwa (3) : lui aussi est arrivé de Toronto, mais à la différence de OG Anunoby, Precious a été l’inverse de son prénom. Nullos Achiuwa.

Evan Fournier (10) : comme les points qu’il a scoré avant-hier. Autant radoter, car on ne le reverra peut-être pas de sitôt sur le terrain.

Taj Gibson (17) : 17 secondes, 1 faute, probablement 1 crampe.

Jericho Sims, Jacob Toppin, Ryan Arcidiacono et Charlie Brown Jr. (-) : écrire leur nom était contractuel, merci à Leon Rose de nous envoyer nos dix euros. On sait négocier nous.

Tom Thibodeau (P) : ressemble au Pingouin dans Batman et n’aime pas Evan Fournier. C’est tout.

# Minnesota Timberwolves

Anthony Edwards (7,5) : 39 points, un premier quart-temps monstrueux, mais au final ANT a semblé à contretemps et n’a jamais vraiment porté son équipe. Attention hein, ces critiques existent uniquement car le gamin a mis sa propre barre très haute.

Rudy Gobert (5,5) : 10 points et 15 rebonds, un tomar sur Precious Achiuwa, mais la Gobe a perdu son duel avec les intérieurs des Knicks, notamment le physio Isaiah Hartenstein.

Karl-Anthony Towns (6,5) : parfois incroyable, adroit, puissant, parfois énervant, et on le dit de manière polie. Définitivement trop fort pour ne pas qu’on s’y attarde mais trop lui pour être un vrai leader. On adore KAT, mais plutôt pour chahuter dans une piscine à boules que pour faire gagner une équipe de basket.

Mike Conley (4,5) : assez discret ce soir, on aurait peut-être aimé voir pop son leadership sur la fin de match. Mike Canné.

Jaden McDaniels (5) : un gros pétard en contre-attaque, mais pas aussi gros que celui qu’il a du s’envoyer avant le début du match.

Naz Reid (4,5) : moins dominant qu’à son habitude, il aurait peut-être mérité de jouer un peu plus ce soir. Naz Need.

Kyle Anderson (5) : Li Kaier est toujours aussi lent, mais il est toujours aussi utile au banc des Wolves.

Nickeil Alexander-Walker (4,5) : un tir rentré, c’est peu pour un mec payé pour rentrer des tirs.

Troy Brown Jr. (-) : ravi d’apprendre qu’il a joué.

Jordan McLaughlin (6) : lui aussi on aurait aimé le voir plus souvent, car il ne gâche pas grand chose et car sa barbe est soyeuse.

Shake Milton, Josh Minott et Daishen Nix : ont-ils pris leur douche ? Auquel cas ce sont des escrocs.

Chris Finch (Time out) : son look rappelle celui de ton oncle Francis, celui qui ne quitte jamais sa vieille polaire Quechua et qui a son petit avis sur Macron. Et accessoirement celui qui ne prend jamais de temps-mort et qui, le cas échéant, n’en fait pas grand chose. Chris Fichtre.

Chris Singleton (51) : quelqu’un va-t-il enfin lui dire qu’on ne dit pas “des deux côtés du ballon” mais bien “des deux côtés du terrain” ?